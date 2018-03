Avellino, stipendi ok. E Novellino abbraccia Taccone Clima più disteso al "Partenio-Lombardi" dopo la "fumata bianca" con il contributo della Italpol

di Marco Festa

In un venerdì così il campo è passato inevitabilmente in secondo piano, pur incombendo la sfida casalinga con il Pescara. Oggi era infatti fissata la scadenza per pagare l'ultimo bimestre di stipendi e contributi a dipendenti e tesserati ed evitare punti di penalizzazione in classifica. Un impegno regolarmente onorato anche grazie a una sponsorizzazione con cui la Italpol Vigilanza, che comparirà con il suo logo sul retro della maglia di gara a partire da domenica, ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti verso l'acquisizione della maggioranza dell'U.S. Avellino in attesa di continuare le verifiche sullo stato di salute del club.

A confermarlo a 696 TV Otto Channel Alex Gravina, direttore commerciale della S.r.l. romana, che è già attiva in maniera diretta e indiretta nelle dinamiche societarie. Superato lo scoglio stipendi si guarda dunque avanti. Alex Gravina ha indicato i prossimi step della trattativa rimarcando la forbice percentuale delle quote che Italpol intenderebbe acquisire una volta ottenute precise garanzie: tra l'80 e il 90 per cento; la presenza in città che si farà costante anche per prendere confidenza con l'ambiente.

E in casa biancoverde è riaffiorato così un pizzico di serenità, certificata dai baci e dagli abbracci con cui Novellino e il presidente Taccone, che ha raggiunto il “Partenio-Lombardi” per comunicare la “fumata bianca”, hanno sancito una sorta di armistizio. Il futuro avanza. Quello del tecnico, che ha riabbracciato Cabezas (solo lavoro altetico) e preso atto dei recuperi di Castaldo, D'Angelo, Morero e Ngawa, resta in ogni caso legato al risultato della prossima partita.

