Alex Gravina: "Italpol sponsor dell'Avellino già da domenica" Intervista al direttore commerciale della S.r.l che vuole rilevare il club irpino: "Primo passo"

di Marco Festa

L’Italpol Vigilanza S.r.l. fa sul serio, semmai ci fossero stati dubbi. L’azienda della famiglia Gravina farà capolino col suo logo sul retro delle maglie dell’Avellino in occasione del match casalingo di domenica (ore 17:30) contro il Pescara. Una sponsorizzazione dal duplice valore: sostegno immediato nel giorno del pagamento dell’ultimo bimestre di stipendi e contributi; investimento in vista della futura acquisizione della maggioranza del club.

Raggiunto telefonicamente da 696 TV Otto Channel, il direttore commerciale del colosso romano, Alex Gravina, ha tracciato il punto sulla trattativa che sta conducendo in sinergia con lo zio Giulio, amministratore delegato dell’Italpol.

«Stiamo guardando le carte. Abbiamo preso altri trenta giorni di tempo per verificare ulteriormente la situazione societaria e intanto abbiamo definito una sponsorizzazione: da domenica saremo sul retro delle maglie dell’Avellino con il nostro logo. Siamo felici di aver dato un aiuto.» - ha esordito Alex Gravina - «Siamo persone chiare e serie. Vogliamo essere precisi, che le cose siano fatte bene. Non cerchiamo pubblicità. Oggi è un passo un più verso l’Avellino, ma dobbiamo essere sicuri dell’investimento che andiamo a fare. Le quote alle quali ambiamo è giusto dire che oscillano tra l’80 e il 90 per cento. Gli stipendi intanto sono stati pagati…»

Lo sponsor è solo il primo passo: «Non la prossima settimana, ma da quella successiva verrò giù almeno un paio di giorni a settimana. Starò sul posto per “toccare con mano” e conoscere le persone che lavorano per l’Avellino Calcio, i professionisti che gravitano intorno all’Avellino Calcio, in modo in modo da avere un quadro chiaro in caso di una eventuale conclusione della trattativa. Sono già stato ad Avellino per vedere le strutture a disposizione del club, ma bisogna continuare approfondire la conoscenza, magari anche essendo sugli spalti per una partita al “Partenio-Lombardi”. Non nego che sto già seguendo l’Avellino da casa e facendomi un’idea su come gioca.»

La famiglia Gravina, ama lo sport; il calcio, ma anche il Calcio a 5: «Da quattro anni siamo nel mondo del Calcio a 5 e per fortuna arrivano i risultato: abbiamo vinto il campionato di Serie D e C2, siamo arrivati terzi in C1 e ora siamo primi. Sarebbe un’altra bella soddisfazione portare l’Italpol Calcio a 5 in Serie B. Il futsal è una mia passione, mi alleno ancora tutte le sere seppur con grande fatica. Una polisportiva ad Avellino che coinvolga il calcio a 5? Potrebbe essere.»

Clicca qui per ascoltare l'intervista integrale ad Alex Gravina, direttore commerciale dell'Italpol Vigilanza S.r.l. (video tratto da OttoChannel.tv)