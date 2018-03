Avellino - Pescara: convocati e probabili scelte di Epifani Il tecnico dei biancazzurri: "La spunterà chi avrà più forza interiore in un ambiente non facile"

di Marco Festa

Senza vittoria da cinque partite, sempre k.o. nelle ultime tre: da due è sulla panchina Massimo Epifani, subentrato a Zeman alla guida del Pescara, che domani (ore 17:30) sfida l'Avellino al “Partenio-Lombardi” nella trentunesima giornata di Serie B. Il tecnico degli adriatici, non meno sulla graticola di Novellino, ha presentato il match, determinante per le rispettive classifiche in chiave salvezza, questa mattina in conferenza stampa al pari del suo collega sponda irpina: «Dovremo andare ad Avellino con l’elmetto abbassato.» - ha esordito in conferenza stampa il mister dei biancazzurri - «Ci attende una partita difficile e insidiosa, la spunterà chi avrà più forza interiore. Sarà importante la determinazione ed il livello motivazionale anche perché troveremo un ambiente non bello.»

Si giocherà con un tempo da lupi a fare da cornice: «Pioverà tutto il giorno quindi sarà importante farsi trovare pronti dal punto di vista fisico. Al di là di tutto però dovremo cercare di fare risultato. Dobbiamo ripartire dalla reazione di martedì sera sbagliando il meno possibile negli ultimi venti metri. Siamo giunti in un momento del campionato in cui bisogna fare risultato a tutti i costi, non ci resta che combattere.»

Numerose le assenze: «Mancheranno Cappelluzzo, Falco, Campagnaro, Mazzotta, Proietti e Baiocco che non sono convocati. Bovo c’è ma non è al 100%, è importante tenerlo in gruppo per il suo spessore. Valzania è recuperato a centrocampo. Il modulo lo valuteremo in base alla partita dell’Avellino. Di base sarà un 3-5-2 che potrebbe diventare 3-4-1-2.»

E a proposito di convocati: 23 i calciatori inserito nell'elenco diffuso sul sito ufficiale. Sul fronte formazione probabile dunque l'impiego di Fiorillo tra i pali; Fornasier, Coda e Perrotta in difesa; Balzano, Coulibaly, Brugman, Valzania e Crescenzi a centrocampo; Mancuso e Pettinari (favorito su Bunino) in attacco.

L'elenco dei 23 convocati (in ordine di reperto e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

1. Fiorillo, 36. Savelloni; 3. Balzano, 6. Bovo, 13. Coda, 2. Crescenzi, 15. Elizalde, 24. Fiamozzi, 18. Fornasier, 28. Gravillon; 16. Brugman, 23. Perrotta, 30. Carraro, 33. Coulibaly, 26. Machin, 14. Valzania; 35. Baez, 11. Bunino, 29. Capone, 19. Cocco, 9. Yamga, 7. Mancuso, 17. Pettinari.

Clicca qui per vedere la conferenza stampa di Massimo Epifani (video tratto da Pescara Calcio Official Web TV)