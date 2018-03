Alle 21 torna "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

Il pari della Salernitana allo Stirpe di Frosinone (0-0), l'attesa di Avellino-Pescara, che pesa davvero tanto nell'avventura di Walter Novellino sulla panchina biancoverde. Tutto nella nuova puntata di "Derby Serie B", questa sera dalle 21 sul canale 696 TV OttoChannel. Conduce Carmine Quaglia. Ospiti in studio i giornalisti Annibale Discepolo, Maurizio Grillo e Peppe Iannicelli. Oltre due ore di dettagliati approfondimenti: servizi, highlights, interviste e grafiche. Telespettatori, come sempre, protagonisti: attraverso telefonate in diretta allo 0825/23743, ma anche tramite sms o WhatsApp, al numero 3428725223, alimenterete il dibattito in studio.

Redazione Sport