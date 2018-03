Avellino - Pescara: convocati e probabili scelte di Novellino Ventitré calciatori a disposizzione: Migliorini torna titolare, a centrocampo dubbio D'Angelo

di Marco Festa

Allenamento di rifinitura questa mattina al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino. Per la sfida di domani (ore 17:30) contro il Pescara, il tecnico Novellino ha convocato 23 calciatori. Nell'elenco non figurano gli squalificati Asencio e Molina, gli acciaccati Moretti e Radu, i lugodegenti Iuliano, Lasik e Morosini. Regolarmente a disposizione Ngawa e Morero; in dubbio D'Angelo, alle prese con una contusione a un polpaccio rimediata lo scorso giovedì. C'è Cabezas, ma andrà in panchina dopo aver fatto rientro solo venerdì dall'Ecuador. Capitolo modulo e interpreti: sarà ancora una volta 4-4-1-1, che muterà forma in un 4-2-3-1 in fase di possesso. In porta Lezzerini; in difesa Ngawa, Migliorini, al rientro dopo tre giornate, Kresic (in vantaggio su Marchizza) e Rizzato; a centrocampo Laverone, De Risio, Di Tacchio e Bidaoui; Gavazzi agirà a supporto dell'unica punta Ardemagni: Castaldo è stato arruolato, ma non è ancora al top della forma e subentrerà in corso d'opera.

L'elenco dei 23 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 20. Casadei, 22. Lezzerini.

Difensori: 13. Falasco, 5. Kresic, 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 2. Pecorini, 29. Rizzato.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 24. Evangelista, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 26. Bidaoui, 30. Cabezas, 10. Castaldo, 25. Mentana.