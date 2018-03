Perrotta: "Dubbio il rigore dell'1-1, pareggio giusto" Parla l'ex: "Non so se ci fosse il penalty su Castaldo, speriamo di salvarci quanto prima"

Durante la trasmissione 0825 in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto il difensore del Pescara Marco Perrotta, ex di turno e sfortunato protagonista in occasione del rigore che ha permesso all'Avellino di ottenere il momentaneo 1-1. Ecco la sua analisi tutto sommato lucida e obiettiva: "Non credo ci fossero gli estremi per il calcio di rigore, la palla calciata da Rizzato mi è andata sulla mano che, però, era attaccata al petto. Anche l'arbitro ci ha messo qualche secondo prima di indicare il dischetto. Non mi va di soffermarmi sulla prestazione del direttore di gara: credo che sia stato un pareggio giusto, tra due squadre che fino alla fine hanno provato a portare a casa l'intera posta in palio. Dispiace aver subito gol negli ultimi minuti, ma era fondamentale fare nuovamente punti dopo due sconfitte consecutive. Sul 2-1 ci siamo abbassati troppo, volevamo mantenere il risultato e questo è stato un errore fatale: Laverone si è alzato e ha crossato tantissimi palloni al centro, a 5 minuti dalla fine però ci può stare chiudersi a riccio per difendere il vantaggio. Non ci siamo riusciti, speriamo di rifarci alla prossima. Rigore chiesto da Castaldo? Sinceramente non ho visto con chiarezza, certo è che lo avesse fischiato avremmo perso la partita".

Perrotta prosegue: "Spero che Pescara e Avellino possano raggiungere la salvezza il prima possibile senza soffrire fino all'ultima giornata. Quello di B è un campionato davvero molto difficile e può sempre accadere di tutto. Credo, però, che entrambe le squadre abbiano dato una risposta importante, impegnandosi fino alla fine e dando il massimo per la maglia. Per noi è un punto prezioso, resta un pizzico di rammarico ma il risultato è giusto. Volevamo riscattarci anche per ripagare l'affetto dei tifosi che sono arrivati sin qui e proprio per questo siamo partiti bene, fortunatamente siamo andati in vantaggio con un gran gol di Brugman, Il loro pareggio nasce da un rigore dubbio, ma siamo stati bravi a ritrovare il 2-1 con una bella azione corale. Il 2-2 finale rispecchia l'andamento del match".

Marco Festa