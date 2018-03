Novellino: "Complimenti ai ragazzi per carattere e gioco" Il mister: "Rigore netto su Castaldo. Non era semplice ripartire dopo la figuraccia di Salerno"

Il pareggio ottenuto questo pomeriggio con una doppia rimonta ha salvato la panchina di Walter Novellino che, nel finale, ha sperato addirittura di vincerla quando Castaldo è andato giù chiedendo un calcio di rigore. Ecco la sua analisi durante la trasmissione 0825 in onda su OttoChannel, canale 696 del digitale terrestre: "Dopo la botta di Salerno credo che la squadra abbia saputo reagire a cospetto di un avversario che, fino a qualche settimana fa, lottava per i play off. Abbiamo preso un gol in avvio, ma non ci siamo mai arresi e questa iniezione di fiducia di permetterà di far bene la prossima settimana contro la Pro Vercelli. Purtroppo è un periodo non fortunato, c'era un rigore netto a tempo praticamente scaduto. Vediamo il lato positivo: ho recuperato Castaldo, il suo ingresso ha dato una scossa a tutta la squadra. Abbiamo concesso qualcosa al Pescara, peccato per quel tiro di Ngawa che stava per entrare e poteva regalarci tre punti. Sono rammaricato per il penalty negato, ma questi ragazzi vanno soltanto elogiati per l'impegno che hanno profuso in campo". Novellino elogia la sua squadra: "Sul 2-2 ho visto un Avellino che ha fatto di tutto per vincere la partita, caratterialmente è stato un segnale importante dopo la brutta figura di Salerno. La partenza era stata negativa: non solo il loro gol del vantaggio, ma anche l'infortunio di Bidaoui che mi ha spinto ad inserire Cabezas che non era al top. Sinceramente sono soddisfatto della prestazione: fin quando ha retto Gavazzi è stato bravissimo, il gioco corale è stato a tratti bello e siamo arrivati con disinvoltura al cross cercando il cross dalle corsie esterne. Dobbiamo proseguire su questa strada".

Novellino ha vissuto giorni molto difficili: "Ho chiesto scusa per quello che è successo in settimana, è normale che un allenatore sia "sotto scopa" e che debba dimostrare con i fatti il proprio valore. Dobbiamo imparare a convivere con i risultati, i tifosi non hanno torto ad essere arrabbiati, ma solo con unità e pazienza potremo ottenere i risultati sperati. Qui si gioca a calcio e credo che la mia squadra proponga gioco, poi a fine stagione si tireranno le somme: non conta se Novellino resta o va via, ma il bene dell'Avellino. Oggi mi si è spezzato un sogno perchè ci hanno negato un rigore netto, ma purtroppo non possiamo farci nulla: mi godo la reazione avuta a cospetto di una signora squadra". Sulla formazione iniziale: "Castaldo rientrava dopo due mesi, non potevo inserirlo subito. Nel primo tempo abbiamo crossato tantissimo, caratterialmente la squadra è sempre stata sul pezzo proponendo moltissimi cross. Non era facile dopo la figuraccia di Salerno, abbiamo dimostrato di saper reagire e sono soddisfatto. Alla fine potevamo addirittura vincerla, non era certo uno scandalo se avessimo portato a casa i tre punti. Sono fiducioso per il futuro, ad una squadra giovane e composta da tanti esordienti possono capitare errori anche individuali: Kresic è uno di questi, ma oggi credo che tutti vadano elogiati per il carattere che hanno dimostrato".

Il mister chiosa battendo su un concetto: "Ero un po' preoccupato, siamo tutti uomini e non era certo scontato reagire dopo la bruttissima figura che abbiamo fatto a Salerno. Rimontare due volte non è semplice, è ovvio che ci sono delle difficoltà che stiamo superando un po' alla volta anche grazie al rientro di giocatori che in passato non ho avuto a disposizione. In settimana ho lavorato molto dal punto di vista psicologico, sono stati giorni bruttissimi che anche io ho vissuto molto male: da irpino mi sento coinvolto per la battaglia che abbiamo perso, ma la guerra la vinceremo noi. Per farlo c'è bisogno anche dei tifosi: capisco la loro delusione, ma è fondamentale sostenerci per il bene dell'Avellino".

Marco Festa