Ingresso disabili allagato, l'Avellino tuona su Facebook Nota sull'official fan page del club biancoverde: "Situazione inaccettabile e morfiticante"

di Marco Festa

Piove e, incredibilmente, andare allo stadio diventa un problema. Anzi, un incubo. Soprattutto per chi ha degli oggettivi impedimenti: una situazione incresciosa e intollerabile. Attraverso la propria pagina facebook ufficiale l'U.S. Avellino ha dunque nuovamente sottolineato quanto denunciato ieri sera nel corso di 0825 da Flavio Puleo, che guida il gruppo dei “Biancoverdi Insuper...Abili” (i supporters diversamente abili che seguono le partite dell'Avellino dalla Curva Nord), lanciando un appello.

La nota - “In merito a quanto registrato ieri - ancora una volta - all’ingresso del settore riservato ai disabili, questa società si è attivata segnalando nuovamente sia al Comune, sia alle autorità competenti, la necessità di intervenire con massima urgenza, affinché venga effettuata la manutenzione di una caditoia comunale posta all’esterno dell’ingresso del settore.” - si legge nelle prime righe del post sul canale social della società irpina - “In presenza di precipitazioni, puntualmente, l’entrata è completamente allagata e gli spettatori destinati ad accedervi sono costretti a farlo attraverso un ingresso secondario o comunque portati a spalla dagli accompagnatori e dal personale steward che ieri si è adoperato per agevolare l’accesso. Una situazione inaccettabile e mortificante, documentata ieri pomeriggio dall’architetto Genovese, e per la quale il presidente Walter Taccone si è attivato stesso in mattinata, certo che la problematica questa volta possa essere risolta una volta per tutte.”