Avellino, è ufficiale: vietata la trasferta di Vercelli Provvedimento relativo ai residenti in Campania dopo la coda violenta del derby di Salerno

di Marco Festa

È ufficiale: domenica, a Vercelli, l’Avellino dovrà fare a meno dei propri tifosi residenti in Campania. È infatti scattato il divieto di trasferta dopo la coda violenta tra opposte fazioni ultras del tifo irpino innescatasi in occasione del derby dello scorso 11 marzo, all’Arechi, contro la Salernitana (gli scontri hanno determinato, per il momento, l’adozione di 11 Daspo). La decisione è stata presa dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), che era stato chiamato in causa per una valutazione dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Nelle prossime ore il Prefetto di Vercelli, Michele Tortora, firmerà l’apposita ordinanza. La prevendita, già iniziata, sarà dunque riservata ai soli supporters biancoverdi di fuori regione. Un provvedimento similare era già stato assunto nella scorsa stagione, in seguito all’aggressione all’auto dei dirigenti dell’Hellas Verona (11 febbraio 2018): allora fu negata la successiva trasferta di Cittadella.