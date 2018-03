Avellino, a Vercelli arbitrerà Di Martino: lupi mai vincenti Con Di Martino nessuna vittoria sia per gli irpini che per i piemontesi

di Carmine Quaglia

La sfida Pro Vercelli - Avellino, in programma domenica alle 15, al Piola, sarà diretta dal signor Antonio Di Martino. Classe '87, nativo di Giulianova, della sezione di Teramo, dirigerà per la quarta volta un match dei lupi. Fin qui, bilancio di un pareggio (Avellino-Carpi 1-1 del 3 dicembre scorso) e due sconfitte (Entella-Avellino 2-0 nella stagione 2016/2017 e Foggia-Avellino 2-1 del 3 febbraio scorso, giocata in uno Zaccheria a porte chiuse). In stagione, Di Martino ha arbitrato 13 gare in stagione (12 in Serie B più una di Coppa Italia). Anche il bilancio della Pro Vercelli, con il fischietto abruzzese, non presenta alcuna vittoria (quattro pareggi e due sconfitte). Di Martino sarà coadiuvato dai signori Cipressa e Chiocchi nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo, al Piola, sarà il signor Rapuano.