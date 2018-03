Avellino: Morosini scalpita. Domani rientrerà Marchizza Allenamento al Country Sport sotto lo sguardo di società e dirigenza. Radu in Nazionale

di Carmine Quaglia

Allenamento pomeridiano per l'Avellino, non al Partenio-Lombardi, ma sul sintetico del "Country Sport" di Picarelli. Su un campo più piccolo rispetto a quello classico, è proseguita la preparazione dei biancoverdi, agli ordini del tecnico, Walter Alfredo Novellino, in vista della trasferta in Piemonte: domenica, alle 15, la sfida contro la Pro Vercelli. Nella partitella finale, spunta anche Leonardo Morosini: alcuni minuti in gruppo per l'attaccante bergamasco sotto lo sguardo attento del presidente Walter Taccone e del direttore sportivo Enzo De Vito, in panchina, a bordocampo, nonostante il maltempo (clima rigido tra pioggia e neve). Per l'Avellino prove di 3-5-2, modulo usato anche da Gianluca Grassadonia per la sua Pro Vercelli e sistema che consente l'utilizzo contemporaneo di Matteo Ardemagni e Gigi Castaldo, determinando continuità rispetto al finale di gara con il Pescara, nella rincorsa al pari (2-2) contro i delfini. A Picarelli, molto attivo anche Bryan Cabezas.

Solo lavoro differenziato per Federico Moretti, seduta ridotta (lavoro solo nei primi minuti dell'allenamento) e terapie per Angelo D'Angelo. Riccardo Marchizza, impegnato con la Nazionale Italiana Under 20 (ko 1-0 contro la Repubblica Ceca nel Torneo 8 Nazioni, a Plzen). Il difensore capitolino rientrerà domani ad Avellino. Ionut Andrei Radu, invece, dopo l'ok della società biancoverde, ha ottenuto il via libera per rispondere alla convocazione della Romania Under 21. Il portiere dell'Avellino sarà valutato anche dallo staff medico della Romania e rientrerà in Italia domenica, solo dopo la gara tra l'Inghilterra e la sua Nazionale, in programma sabato alle 18.15. Domani, i lupi torneranno allo Stadio Partenio-Lombardi, con la seduta di allenamento programmata per le 15.45 con la trasferta del Piola ci si avvicina sempre più.