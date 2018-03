Avellino - Parma e Avellino - Bari: scatta la prevendita Nella nota tutte le indicazioni per i ticket già emessi per il match rinviato contro i pugliesi

di Marco Festa

L'U.S. Avellino ha comunicato attraverso il proprio sito ufficilae che i biglietti per assistere agli incontri Avellino - Parma (giovedì 29 marzo, ore 20:30) e Avellino - Bari (lunedì 2 aprile, ore 15) saranno in vendita a partire da lunedì 26 marzo.

Questi i prezzi dei biglietti, in promozione, fino al giorno al precedente alle gare (mercoledì 28 marzo per Avellino - Parma e domenica 1 aprile per Avellino - Bari):

Tribuna Montevergine Centrale: non in vendita (riservata solo agli abbonati);

Tribuna Montevergine Laterale: 22 euro, ridotto 16 euro, bambini (2007-2012) 5 euro;

Tribuna Terminio: 17 euro, ridotto 13 euro;

Curva Sud: 12 euro, ridotto 10 euro.

Questi i prezzi dei biglietti nel giorno della partita (giovedì 29 marzo per Avellino - Parma e lunedì 2 aprile per Avellino - Bari):

Tribuna Montevergine Centrale: non in vendita (riservata solo agli abbonati);

Tribuna Montevergine Laterale: 25 euro, ridotto 18 euro, bambini (2007-2012) 7 euro;

Tribuna Terminio: 20 euro, ridotto 15 euro;

Curva Sud: 15 euro, ridotto 12 euro.

È possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria nei seguenti giorni e orari:

Lunedì 26 marzo dalle 15 alle 19;

Martedì 27 marzo dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19;

Mercoledì 28 marzo dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19;

Giovedì 29 marzo dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 a inizio gara Avellino - Parma;

Venerdì 30 marzo dalle 15 alle 19;

Sabato 31 marzo dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19;

Domenica 1° aprile dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19;

Lunedì 2 aprile dalle 10:30 a inizio gara.

*I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai nati prima del 31 dicembre 1952 e ai ragazzi nati dal 01 gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

In tribuna Montevergine laterale è obbligatorio l’acquisto del biglietto per i bambini nati dall’anno 2007 all’anno 2012 compreso al costo di 5 euro. Il giorno della gara il costo è di 7 euro.

È obbligatoria la presentazione di un valido documento di identità, in mancanza non si procederà all’emissione del titolo di accesso richiesto.



È possibile acquistare i biglietti delle gare Avellino - Parma (giovedì 29 marzo, ore 20:30) e Avellino - Bari(lunedì 2 aprile, ore 15), con l'aggiunta del diritto di prevendita (€ 1,50 a biglietto), anche presso tutti i punti vendita del circuito nazionale GO2 (questo il link per visualizzare tutti punti vendita del circuito GO2:http://www.go2.it/rivenditori_pdf.php).

Relativamente alla gara Avellino - Bari, i residenti nella regione Puglia non potranno acquistare biglietti di settore diverso da quello ospiti.

Vendite online attive su boxol.it per la gara Avellino - Parma, non attive per la gara Avellino - Bari.

I biglietti emessi in occasione di Avellino - Bari del 4 marzo 2018, gara rinviata al 2 aprile 2018, alle ore 15, saranno ritenuti validi per l’accesso alla partita.

Sarà sufficiente ripresentare il medesimo biglietto al rispettivo varco di ingresso.

Tutti coloro che volessero richiedere il rimborso del costo del biglietto dovranno recarsi esclusivamente presso lo stesso punto vendita dove sono stati precedentemente acquistati i tagliandi, presentando il biglietto in originale, negli orari di apertura degli stessi, a partire da giovedì 15 marzo ed entro mercoledì 28 marzo .

Il rimborso non riguarderà eventuali costi di diritti di prevendita.

Qualora si intendesse sostituire il tagliando acquistato con un biglietto relativo ad altre partite casalinghe del campionato in corso, si potrà farlo consegnando (esclusivamente alla biglietteria dello stadio) il biglietto acquistato per la partita contro il Bari e ritirando un buono da convertire in un valido e pari titolo di accesso, nella settimana precedente alla gara alla quale si vuole assistere.

Foto: usavellino.club