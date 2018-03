Avellino, nuova convocazione in Nazionale per Marchizza Il difensore, appena rientrato dalla Repubblica Ceca, con l'Under 20 anche contro la Svizzera

di Marco Festa

Nuova convocazione in Nazionale per Riccardo Marchizza, appena rientrato dall'ultimo impegno in azzurro disputato in Repubblica Ceca e valevole per il Torneo 8 Nazioni. Il difensore è stato selezionato dall'Under 20 per la sfida in programma martedì 27 marzo, ad Alessandria, contro la Svizzera (ore 14). Marchizza si aggregherà al gruppo azzurro entro domenica sera e farà ritorno ad Avellino per il match casalingo contro il Parma, in programma giovedì 29 marzo (ore 20.30).

Fonte: facebook (official fan page usavellino)