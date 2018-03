Pro Vercelli - Avellino: le probabili scelte di Novellino Ventuno convocati: rebus modulo per il tecnico di Montemarano in vista della sfida del "Piola"

di Marco Festa

Allenamento di rifinitura a porte chiuse questa mattina al “Partenio-Lombardi” per l'Avellino, partito alla volta del Piemonte dove domani sarà impegnato nella trentaduesima giornata di Serie B. Per la sfida di domani (ore 15), contro la Pro Vercelli, il tecnico Novellino ha convocato 21 calciatori. Non fanno parte dell'elenco lo squalificato Asencio, i lungodegenti Iuliano e Lasik, l'infortunato Bidaoui, gli acciaccati Moretti e Radu. Quest'ultimo ha risposto alla convocazione della Romania Under 21: sarà sottoposto a valutazione anche dallo staff medico della nazionale e farà rientro in Italia proprio domani, dopo la gara odierna in programma contro l’Inghilterra. Non figura nella lista pure Morosini, che si è allenato in gruppo ma per il quale il Genoa ha imposto un'altra settimana di stop prima del ritorno a disposizione. Recuperato in extremis D'Angelo, che non dovrebbe però andare oltre la panchina in seguito a una settimana travagliata sotto il profilo fisico, data la contusione a un polpaccio rimediata domenica scorsa contro il Pescara.

Capitolo modulo e formazione. L'assetto tattico di riferimento, ampiamente testato, dovrebbe essere il 3-5-2 con Lezzerini in porta; Ngawa, Morero e Migliorini (in vantaggio su Kresic) in difesa; Laverone, Gavazzi, Di Tacchio, De Risio (o Molina) e Rizzato (salvo impiego di Falasco) in mediana; Castaldo e Ardemagni in attacco. Occhio però all'opzione 4-3-1-2. In tal caso: Lezzerini tra i pali; Ngawa, Morero, Migliorini e Rizzato nelle retrovie; Gavazzi (o Molina), Di Tacchio, De Risio (o Molina) in mezzo al campo; Cabezas (Wilmots, Molina o lo stesso Gavazzi) a supporto di Ardemagni e Castaldo.

L'elenco dei 21 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 20. Casadei, 22. Lezzerini.

Difensori: 13. Falasco, 5. Kresic, 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 2. Pecorini, 29. Rizzato.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 17. Molina, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 30. Cabezas, 10. Castaldo.