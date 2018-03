Alle 21 torna "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

Tempo di presentazioni della trentaduesima giornata di Serie B che si è aperta alle 18 con l'anticipo Spezia-Ascoli e che proseguirà con la sfida Bari-Brescia (calcio d'inizio alle 20.30). Domani, alle 15, gli impegni delle formazioni campane: l'Avellino è ospite della Pro Vercelli in una sfida con punti pesanti in palio in chiave salvezza. Sempre alle 15, la Salernitana ospiterà il Novara all'Arechi per determinare l'ulteriore salto di qualità dopo i 7 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Sul canale 696 TV OttoChannel, appuntamento, come di consueto, questa sera alle 21 con "Derby Serie B". Con Carmine Quaglia, Peppe Iannicelli, Annibale Discepolo e Angelo Ferraro. Telespettatori sempre protagonisti: la possibilità di intervenire in trasmissione al numero 0825/23743. Formula sms, whatsapp e audio whatsapp al 342/8725223.

Redazione Sport