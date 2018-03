DIRETTA / Pro Vercelli-Avellino: si riparte senza cambi Dallo stadio "Piola" la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie B

di Marco Festa - Inviato a Vercelli

In diretta dallo stadio "Piola" Pro Vercelli - Avellino: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Pro Vercelli - Avellino 0-0 (55')

Pro Vercelli (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi, Bergamelli, Alcibiade; Ghiglione, Germano, Vives, Castiglia, Mammarella; Morra, Reginaldo. A disp.: Gilardi, Berra, Kanoutè, Raicevic, Altobelli, Rovini, Paghera, Bifulco, Gatto, Ivan, Pugliese, Jidayi. All.:Grassadonia.

Avellino (3-5-2): Lezzerini; Kresic, Morero, Ngawa; Laverone, Gavazzi (15' pt De Risio), Di Tacchio, Molina, Falasco; Castaldo, Ardemagni. A disp.: Casadei, Pecorini, Marchizza, Migliorini, Vajushi, D’Angelo, Rizzato, Cabezas, Wilmots. All.: Novellino.

Arbitro: Di Martino della sezione di Teramo. Assistenti: Cipressa della sezione di Lecce e Chiocchi della sezione di Foligno. Quarto uomo: Rapuano della sezione di Rimini.

Note: Espulso al 41' pt il tecnico Grassadonia per proteste. Ammonito Kresic per gioco falloso. Angoli: 2-3. Recupero: pt 1'.

Secondo tempo:

5' - Si scontrano Kresic e Morero, Reginaldo s'invola verso l'area di rigore e calcia: Lezzerini blocca a terra in due tempi.

4' - Ammonito Kresic per fallo su Germano.

1' - Si riparte senza cambi.

Primo tempo:

46' - Occasione Avellino, contropiede spinto da Ardemagni che poi tocca per Molina: sinistro alto sulla traversa.

45' - S'addormenta la difesa dell'Avellino su una rimessa laterale, con Di Tacchio che buca l'intervento di testa. Poi la matassa viene sbrogliata alla men peggio. Un minuto di recupero.

43' - Rischia ancora un calcio di rigore l'Avellino, ma la chiusura di De Risio su Morra è sul pallone.

41' - Allontanato dal campo Grassadonia per proteste.

34' - Falasco ok, si riprende a giocare.

33' - Falasco, colpito duro, resta a terra: interviene lo staff medico.

30' - Kresic chiude energicamente su Morra, la Pro protesta ancora: capannello al limite dell'area di rigore.

29' - Parapiglia tra Di Tacchio e Castiglia, prontamente sedato da Di Martino.

25' - Molina, cross basso per Ardemagni che gira verso la porta: blocca a terra Pigliacelli.

23' - Traversone di Morra, la palla sfugge a Lezzerini che poi rimedia disinnescando coi piedi il tentativo di tap-in di Reginaldo.

20' - Svaria Molina. Lupi col 3-4-1-2.

15' - Cambio Avellino: esce Gavazzi, che deve aver accusato un problema fisico. Dentro De Risio. Molina interno destro, De Risio mezzala sinistra.

12' - Entrata dura di Castiglia su Laverone, che resta a terra dolorante.

11' - Castaldo guadagna un corner, primo segnale di vita dell'Avellino.

8' - Altro cross di Ghiglione, gira Castiglia, Lezzerini c'è.

4' - Tocco di braccio Morero su cross di Ghiglione, scatta in piedi la panchina della Pro Vercelli, proteste in campo per la mancata concessione del calcio di rigore. Poi Reginaldo sfiora sul controcross, blocca Lezzerini.

1' - Partiti. Cento tifosi irpini da fuori regione nel settore ospiti per effetto del divieto di trasferta per i residenti in Campania, deciso per gli incidenti tra supporters biancoverdi al termine del derby con la Salernitana.

0' - Buon pomeriggio dallo stadio "Piola". Tutto pronto per il calcio d'inizio di Pro Vercelli - Avellino, valida per la trentaduesima giornata di Serie B. Come provato in settimana, Novellino opta per il 3-5-2: Kresic preferito a Migliorini in difesa; Molina a De Risio a centrocampo. Nella Pro Vercelli Grassadonia manda in acmpo Reginaldo: in panchina Kanoutè.