L'Avellino perde Gavazzi: è già ripresa con altri due dubbi Novellino è a Coverciano per la cerimonia di premiazione della "Panchina d'Oro"

di Carmine Quaglia

L'Avellino è rientrata al Partenio-Lombardi dopo i 90 minuti di fatica che hanno garantito il punto nello scontro diretto salvezza con la Pro Vercelli e il margine minimo sulla zona play-out, distante solo 2 lunghezze. Senza Walter Alfredo Novellino - il tecnico è a Coverciano per prendere parte alla cerimonia di premiazione della "Panchina d’Oro" (del miglior allenatore di Serie A, Serie B e Serie C della passata stagione) - i biancoverdi hanno subito ripreso la preparazione con una seduta di scarico tra palestra e campo. La trasferta piemontese ha riservato tanti dilemmi verso la sfida con la Parma, in programma giovedì alle 20.30 e primo di 3 match consecutivi tra le mura amiche.

Novellino non potrà contare su Davide Gavazzi, sostituito dopo pochi minuti al Piola per un risentimento al flessore della coscia destra. E' presumibile uno stop di due settimane: il centrocampista di Sondrio si sottoporrà ad esami strumentali che definiranno i tempi di recupero. Attesa di esami anche per Ionut Radu che ha difeso i pali della Romania Under 21 nella gara con l'Inghilterra giocata al Molineux Stadium di Wolverhampton. Riccardo Marchizza, che oggi compie 20 anni, torna in azzurro per la gara dell'Under 20, in programma domani, con i pari età della Svizzera. A Vercelli, Santiago Morero ha rimediato un colpo alla mandibola, mentre Nicola Falasco ha chiuso il match con un fastidio al collo del piede destro. Altri dubbi per lo staff tecnico irpino in vista del turno infrasettimanale.