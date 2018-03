Espressioni ingiuriose all'Avellino: multa a Secondo della Pro Ammenda per il presidente della società piemontese per "atteggiamento provacatorio"

Il Comunicato Ufficiale di Lega B, numero 143, riserva un colpo di coda per Pro Vercelli - Avellino, giocata ieri e terminata con il risultato di 0-0 allo Stadio Piola. Il Giudice Sportivo di Serie B ha comminato un'ammenda di cinquemila euro a Massimo Secondo, presidente della Pro Vercelli "per avere, durante l'intervallo ed al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria ai quali rivolgeva espressioni ingiuriose", si legge nell'atto pubblicato dai vertici del torneo cadetto.

L'Avellino ha ripreso, in mattinata, con una seduta tra campo e palestra, la preparazione verso il match con il Parma (giovedì con calcio d'inizio alle 20.30 al Partenio-Lombardi). La squadra si è allenata senza il tecnico, Walter Alfredo Novellino, che ha assistito alla cerimona di premiazione delle Panchine d'oro e d'argento per i migliori tecnici di Serie A, B e C. Ampia scelta in attacco per l'allenatore di Montemarano che potrebbe optare anche sul rilancio di Raul Asencio, rientrante dopo i due turni di squalifica, rimediati nel finale del derby perso all'Arechi con la Salernitana per 2-0.

