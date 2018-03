Avellino, esami strumentali per Gavazzi e Radu: i risultati Comunicato del club irpino. Il centrocampista e il portiere alle prese con problemi muscolari

di Marco Festa

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per l'Avellino. A certificarlo il club biancoverde attraverso una nota diffusa attraverso il proprio sito ufficiale: "Il calciatore Davide Gavazzi, uscito anzitempo nella gara di domenica scorsa a Vercelli, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Esami di controllo anche per il portiere rumeno Ionut Andrei Radu il quale, in occasione della partita della nazionale Under 21 giocata sabato scorso contro l’Inghilterra, ha subito una modesta contusione sulla pregressa lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Entrambi proseguiranno con terapie e lavoro specifico." Da stabilire i tempi di recupero, che non saranno in ogni caso inferiori al paio di settimane per Gavazzi.