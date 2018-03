Avellino, contro il Parma tocca a Moretti Probabile ritorno al 4-4-1-1 con Ngawa al centro della difesa e Rizzato - Cabezas catena mancina

di Marco Festa

Allenamento pomeridiano al “Partenio-Lombardi” per l'Avellino, che giovedì (ore 20:30) inizia il suo tour de force casalingo affrontando il Parma prima di sfidare il Bari (lunedì 2 aprile, ore 15) e il Perugia (lunedì 9 aprile, ore 20:30). Indisponibili Iuliano, Lasik, Bidaoui, Gavazzi e Radu. Il centrocampista di Sondrio, uscito anzitempo nella gara di domenica scorsa a Vercelli, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione al bicipite femorale della coscia destra; il portiere rumeno, in occasione della partita della nazionale Under 21 giocata sabato scorso contro l’Inghilterra, ha invece subito una modesta contusione sulla pregressa lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Entrambi proseguiranno con terapie e lavoro specifico e non saranno, ovviamente, della partita.

Assente Marchizza, impegnato con la nazionale Under 20: domani sarà disponibile. Seduta ridotta De Risio e Morero, oltre a Moretti che sarà però titolare contro i ducali date che D'Angelo non è ancora al top. Domani pomeriggio (ore 17:30) allenamento di rifinitura a porte chiuse tra le mura amiche: Novellino dovrebbe approntare in questa circostanza un nuovo cambio di modulo ritornando al 4-4-1-1 per poi variare a gara in corso, all'occorrenza, l'assetto in un 3-5-2 o in un 3-4-1-2. In difesa ballottaggio Kresic – Migliorini per affiancare Ngawa, che sembra destinato a essere dirottato al centro con Laverone terzino destro e Rizzato terzino sinistro. Quest'ultimo ha ampiamente provato le sovrapposizioni con Cabezas, chiamato ad agire largo sulla sinistra con Molina sul versante opposto e Di Tacchio partner del già citato Moretti nel reparto interni. In attacco in tre per due maglie: Asencio, al ritorno dopo un due giornate di squalifica, Ardemagni e Castaldo si contendono la possibilità di partire dall'inizio. Morosini dovrebbe invece ritornare tra i convocati per l'incontro col Bari.