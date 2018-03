Avellino - Parma: i convocati di Novellino Dopo 6 mesi torna a disposizione Morosini, che potrebbe giocare uno spezzone di partita

di Marco Festa

Allenamento di rifinitura questo pomeriggio al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino. Per la sfida di domani (ore 20:30), contro il Parma, il tecnico Novellino ha convocato 23 calciatori. Indisponibili gl infortunati Bidaoui, Iuliano, Gavazzi, Lasik e Radu. Dopo sei mesi ritorna a disposizione Morosini, che potrebbe giocare anche uno spezzone di partita contro i ducali. Fa parte dell'elenco anche D'Angelo, che però non è al top. C'è pure Moretti, che era fuori causa dalla trasferta di Empoli: partirà titolare.

L'elenco dei 23 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 20. Casadei, 22. Lezzerini.

Difensori: 13. Falasco, 5. Kresic, 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 2. Pecorini, 29. Rizzato.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 27. Laverone, 17. Molina, 4. Moretti, 21. Morosini, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 19. Asencio, 30. Cabezas, 10. Castaldo.