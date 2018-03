Avellino - Parma: le probabili formazioni Novellino, con l'incognita modulo, ritrova e rilancia Asencio. D'Aversa si affida a Calaiò

di Marco Festa

È l'alba senza luce, complice l'impegno in notturna, di un trittico potenzialmente determinante per la stagione dell'Avellino. Stasera, al “Partenio-Lombardi”, la trentatreesima giornata di Serie B contro l'ambizioso Parma di D'Aversa. I biancoverdi, reduci dal pari a reti inviolate a Vercelli, vanno a caccia di punti in chiave salvezza nel primo dei tre appuntamenti casalinghi consecutivi in calendario nel giro di soli dodici giorni: nel Lunedì dell'Angelo sarà la volta del match col Bari - che ieri ha intanto perso 1-0 ad Ascoli - e il 9 aprile il momento del confronto col Perugia. La fine del campionato si avvicina, diminuisce il margine di errore e non c'è più spazio per le prove d'appello: o i lupi si destano dal torpore di gioco e personalità palesato nelle ultime uscite o sarà dura lotta per non retrocedere. Nuovamente sino all'ultimo respiro. Scocca l'ora delle scelte. Novellino, che resta in bilico, ritrova Asencio, reduce da due giornate di squalifica: l'ispano-brasiliano farà coppia con Castaldo in attacco con Ardemagni destinato a partire dalla panchina. Il tecnico di Montemarano, che ha convocato Morosini a distanza di 6 mesi (alta la probabilità che giochi uno spezzone di gara) dovrebbe optare per il 4-4-2 a meno di un recupero in extremis di D'Angelo, che permetterebbe di rendere praticabili anche le opzioni 3-5-2 e 3-4-1-2. In caso di linea a quattro difensiva saranno Laverone (o Pecorini), Ngawa, Kresic e Rizzato ad agire davanti a Lezzerini. A centrocampo spazio a Molina, Moretti, Di Tacchio e Cabezas. L'esterno ecuadoriano si accomoderebbe invece in panchina in caso di impiego del capitano aprendo il ballottaggio sulla fascia destra della mediana tra Molina e Laverone; determinando l'avanzamento di Rizzato come quinto di centrocampo a sinistra ed il conseguente utilizzo di Migliorini nel pacchetto arretrato. Dall'altra parte del campo ducali col 4-3-3: tra i pali il ritorno da ex di Frattali; Siligardi, Calaiò, Baraye il temibilissimo tridente d'attacco. Calcio d'inizio alle 20:30.

Avellino - Parma: le probabili formazioni.

Stadio "Partenio-Lombardi" (ore 20:30)

Avellino (4-4-2): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Kresic, Rizzato; Molina, Moretti, Di Tacchio, Cabezas; Castaldo, Asencio. A disp.: Casadei, Pecorini, Marchizza, Migliorini, Vajushi, D'Angelo, Ardemagni, Falasco, Morero, Morosini, De Risio, Wilmots. All.: Novellino.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Castaldo, Di Tacchio, Falasco, Laverone.

Indisponibili: Bidaoui, Iuliano, Gavazzi, Lasik, Radu.

Ballottaggi: Cabezas - D'Angelo: 51% - 49% (se gioca D'Angelo 3-5-2 con Laverone in panchina, Migliorini titolare in difesa e Rizzato quinto di centrocampo a sinistra o 3-4-1-2 con Migliorini titolare in difesa, Moretti o Molina dietro le punte e Laverone o Molina sulla fascia destra di centrocampo); Laverone - Pecorini: 51% - 49%.

Parma (4-3-3): Frattali; Gazzola, Di Cesare, Iacoponi, Gagliolo; Dezi, Munari, Scavone; Siligardi, Calaiò, Baraye. A disp.: Nardi, Vacca, Lucarelli, Mazzocchi, Frediani, Anastasio, Barillà, Insigne, Di Gaudio, Ceravolo, Sierralta. All.: D'Aversa.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Calaiò, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Scozzarella.

Indisponibili: Ciciretti, Da Cruz, Scozzarella.

Ballottaggi: Iacoponi - Lucarelli: 55% - 45%; Munari - Dezi: 55% - 45%, Siligardi - Insigne: 55% - 45%, Calaiò - Ceravolo: 55% - 45%.

Arbitro: Martinelli della sezione di Roma 2. Assistenti: Cangiano della sezione di Napoli e Mastrodonato della sezione di Molfetta. Quarto uomo: Garofalo della sezione di Torre del Greco.