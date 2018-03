Avellino, domani scambio di auguri presso lo store ufficiale Il gruppo sarà benedetto dall'Abate Guariglia, poi brindisi col presidente Taccone e i tifosi

di Marco Festa

"Domani, alle 11, presso l'U.S. Avellino Store, in via Cannaviello, tradizionale scambio di auguri di Pasqua alla presenza della squadra, dello staff e di tutta la grande famiglia dell' U.S. Avellino 1912." A poche ore dal match con il Parma in programma questa sera, alle 20:30, al Partenio-Lombardi, l'Avellino ha comunicato con il seguente post sulla propria pagina facebook ufficiale una iniziativa pre pasquale organizzata dalla responsabile dell'ufficio marketing, Pina Moscaritolo. Nell'occasione l’Abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, impartirà una benedizione al gruppo biancoverde e, successivamente, a pochi passi dallo store, il presidente Walter Taccone farà un brindisi augurale con la squadra e tutto il gruppo biancoverde. L’incontro è aperto ai tifosi.