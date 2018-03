DIRETTA / Avellino - Parma: cronaca testuale in tempo reale Dallo stadio "Partenio-Lombardi" la gara valida per la trentatreesima giornata di Serie B

di Marco Festa - Inviato al "Partenio-Lombardi"

In diretta dal "Partenio-Lombardi" Avellino - Parma: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Avellino - Parma: le formazioni ufficiali.

Stadio "Partenio-Lombardi" (ore 20:30)

Avellino (4-3-1-2): Lezzerini; Pecorini, Ngawa, Kresic, Rizzato; De Risio, Di Tacchio, D'Angelo; Molina; Castaldo, Asencio. A disp.: Casadei, Marchizza, Moretti, Migliorini, Vajushi, Ardemagni, Falasco, Morero, Morosini, Laverone, Cabezas, Wilmots. All.: Novellino.

Parma (4-3-3): Frattali; Mazzocchi, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Munari, Barillà; Insigne, Calaiò, Baraye. A disp.: Nardi, Dini, Vacca, Lucarelli, Frediani, Anastasio, Di Gaudio, Gazzola, Siligardi, Scavone, Ceravolo, Sierralta. All.: D’Aversa.

Arbitro: Martinelli della sezione di Roma 2. Assistenti: Cangiano della sezione di Napoli e Mastrodonato della sezione di Molfetta. Quarto uomo: Garofalo della sezione di Torre del Greco.

Primo tempo:

0' - Buonasera dallo stadio "Partenio-Lombardi" dove è conto alla rovescia per l'inizio di Avellino - Parma, valida per la trentatreesima giornata di Serie B. Sono arrivate le formazioni ufficiali: Novellino opta, a sorpresa, per il 4-3-1-2 con Molina alle spalle di Castaldo e Asencio. Fuori Cabezas e Moretti rispetto all'undici ipotizzato alla vigilia, dentro capitan D'Angelo e ritorna dal primo minuto De Risio. In difesa Pecorini vince il ballottaggio con Laverone e, come ipotizzato, Ngawa e Kresic formano la coppia centrale. Mini-rivoluzione anche nel Parma: confermati solo Frattali, Di Cesare, Gagliolo e Dezi rispetto all'undici opposto domenica scorso al Foggia.