Avellino - Parma: le curiosità L'ultima volta in B in Irpinia fu 3-3, duecentesima presenza in Serie B per Castaldo

Conto alla rovescia per Avellino - Parma (stadio "Partenio-Lombardi", ore 20:30). Le curiosità del match a cura di Football Data.

UN AVELLINO “RIGOROSO” - La squadra irpina è quella che assieme al Cittadella è andata più volte sul dischetto in questo campionato: 8 volte.

OCCHIO AI ROSSI - L’Avellino è la squadra più “nervosa” della Lega B 2017/18 dopo 32 turni: 9 le espulsioni subite dai biancoverdi. I 9 “rossi” a carico degli irpini sono stati comminati a D’Angelo e Suagher (2 a testa), Asencio, Lezzerini, Molina, Moretti e Migliorini (1 a ciascuno).

200 GETTONI PER CASTALDO - Gara 200 in serie B, considerando la sola regular season, per Gigi Castaldo, che in categoria ha indossato le maglie di Ancona, Nocerina ed Avellino con esordio assoluto il 22 aprile 2001, Ancona-Piacenza 0-2. Per lui finora 56 reti in cadetteria.

10 GOL CROCIATI DALLA PANCHINA - Il Parma è la seconda squadra della Lega B 2017/18 che segna il maggior numero di gol con giocatori subentrati a partita in corso: 10 contro gli 11 della capolista di questa graduatoria, che è il Foggia. I 10 gol ducali sono stati firmati da Calaiò e Ceravolo (3 a testa), Baraye Corapi Insigne e Munari (1 ciascuno).

IL CONFRONTO TRA TECNICI - Quarto confronto in partite ufficiali tra i due allenatori, Walter Novellino e Roberto D’Aversa. Il bilancio dei 3 precedenti è di 1 pareggio e 2 vittorie di D’Aversa (entrambe in casa e per 2-0), le cui squadre hanno sempre segnato (5 gol totali).

NOVELLINO CERCA LA 5° VITTORIA CONTRO IL PARMA - Novellino affronta per la diciottesima, da allenatore, il Parma in partite ufficiali: il bilancio vede 4 successi dell’attuale allenatore dell’Avellino, 6 pareggi e 7 vittorie gialloblu. Roberto D’Aversa, da tecnico, sfida per la quinta volta in partite ufficiali l’Avellino. Bilancio di 2 successi per il Mister del Parma, 1 pareggio ed 1 vittoria degli irpini, con le squadre di D’Aversa finora sempre a segno: 6 reti complessive.

L’ULTIMA IN B AD AVELLINO FU 3-3 - L’Avellino ospita il Parma per la settima volta in match ufficiali ed è in vantaggio 4-1 nel bilancio, con 1 pareggio nella restante partita. Le prime 4 gare in Irpinia sono state vinte dai biancoverdi di casa, poi nelle ultime due hanno visto gli emiliani fare risultato, vittoria per 1-0 nella B 1989/90 e pareggio per 3-3 nella B 2008/09. L’ultimo successo avellinese risale al 5 marzo 1989, 2-0 in serie B, con i gol di Marulla su rigore e Baldieri.

