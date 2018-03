Avellino, frattura alla dodicesima costola per Radu Brutte notizie dall'infermeria in casa biancoverde: il portiere rischia uno stop prolungato

di Marco Festa

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per l'Avellino: il portiere Ionut Andrei Radu, al quale era già stata evidenziata una modesta contusione sulla pregressa lesione muscolare al retto femorale della coscia destra, e alle prese con dolore all’emitorace sinistro in seguito a scontro di gioco in occasione della gara della nazionale Under 21 rumena, si è sottoposto a controllo radiografico che ha evidenziato una frattura alla dodicesima costola: osserverà riposo e terapie. L'estremo difensore rischia uno stop di quaranta giorni.