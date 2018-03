Novellino e D'Aversa graziati dal giudice sportivo I tecnici sono stati allontanati dal campo nel corso dell'intervallo di Avellino - Parma

di Marco Festa

Allontanati nel corso dell'intervallo di Avellino - Parma, i tecnici Walter Novellino e Roberto D'Aversa possono tirare un sospiro di sollievo. Ammenda di duemila euro e diffida per il mister biancoverde, che sarà regolarmente in panca contro il Bari. La motivazione alla base della decisione, la seguente: "per avere, al termine del primo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, inveendo platealmente contro alcuni di loro". Ammonizione con diffida per l'allenatore dei crociati: "per avere, al termine del primo tempo, contestato reiteratamente l'operato arbitrale". Un turno di squalifica per Di Tacchio, che era in diffida ed è stato ammonito.