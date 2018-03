Taccone: "Scelto il profilo basso, ma volevamo i play off" Domani, alle 21, speciale di 0825 con il presidente dell'Avellino su 696 TV: ecco le anticipazioni

di Marco Festa

Ospite di 696 TV Otto Channel in una imperdibile puntata di 0825 che andrà in onda domani alle 21, Walter Taccone ha tracciato il punto a 360 gradi sul delicato momento in casa Avellino. Lunedì c'è il Bari, traballa la panchina di Novellino. Già ieri, in occasione dello scambio di auguri presso lo store ufficiale, il presidente aveva lasciato intendere di attendersi le dimissioni dal trainer - e di aver ricevuto garanzie circa la volontà di rassegnarle - nel caso in cui si confermasse la crisi di gioco e risultati. Lo stesso tecnico avrebbe però rassicurato Taccone in merito alla propria fiducia in una indispensabile svolta: "Lui è convinto veramente di salvare l'Avellino, non lo dice a cuor leggero davanti ai microfoni. È convinto di avere una squadra importante, nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto, nonostante tutti gli infortuni. Sono sicuro che sappia che la squadra non sta giocando bene."

Paziente sostegno al mister, per il quale non sono però mancate le stoccate: “Non mi hanno chiesto più della salvezza” aveva sbottato l'allenatore prima della partenza per Vercelli, ma la replica è netta e chiarificatrice: "L'idea nostra era quella di uscire fuori dichiarando la salvezza come obiettivo per mantenere un profilo basso. E così abbiamo fatto. Nella nostra mente, però, avevamo altre idee. Insisto: non andare ai play off è un fallimento per me. Quindi il maggiore artefice di questo fallimento sono io perché probabilmente avevo pensato di fare un campionato diverso e non ci sono riuscito."

Questo pomeriggio è intanto proseguita la preparazione per la prossima, cruciale, sfida. Taccone si aspetta un Avellino che non speculi sull'avversario: "Ho detto a Novellino: scegli come giocare e gioca sempre come vuoi. Imponi tu il gioco. Non è che giochi contro una squadra che fa il 3-5-2 e ti meti specchio; giochi contro una squadra che fa il 4-3-3 e adatti il tuo gioco a quello. Noi dobbiamo avere un nostro modo di gioco che deve essere sempre lo stesso, indipendentemente dall'avversario."

Domani, alle 21, sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming su www.ottochannel.tv speciale 0825 con il presidente Walter Taccone.

Clicca qui per vedere il servizio andato in onda nel TG Sport di 696 TV Otto Channel con gli stralci delle dichiarazioni rese nel corso della puntata (video tratto da Otto Channel.tv)