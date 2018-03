Querelle Partenio, Taccone: "Confronto in tv con il Comune" Avellino, sotto col Bari. Il presidente, ospite di 696 TV, ha parlato anche del futuro societario

di Marco Festa

È proseguita questo pomeriggio, a porte chiuse, al “Partenio-Lombardi”, la preparazione dell'Avellino in vista del recupero del match casalingo con il Bari (in programma lunedì alle 15). Il successo di misura del Novara sul Cesena ha fatto scivolare i lupi al diciassettesimo posto: l'ultimo utile per non disputare i play-out sui quali il vantaggio si è ridotto a un solo punto. Novellino si appresta a proporre un modulo a trazione anteriore per tirare fuori i lupi dai bassifondi della classifica ed allontanare l'ipotesi dimissioni: 4-2-3-1 o 4-3-1-2 le opzioni tattiche al vaglio, con Vajushi pronto alla prima da titolare;Marchizza e Moretti al ritorno dal primo minuto e Cabezas e Morosini in rampa di lancio. In attesa di scoprire le carte, una cosa è intanto certa: Walter Taccone, ospite di 696 TV Otto Channel nello speciale pasquale di 0825 che andrà in onda domani alle 21, non vuole scelte in funzione degli avversari.

Ci si incammina dunque verso un inizio di settimana di fuoco. Non solo sul campo. Martedì pomeriggio il direttore commerciale dell'Italpol Vigilanza, Alex Gravina, sarà in città per provare a imprimere un'accelerazione decisa alla trattativa per l'acquisizione della maggioranza delle quote. Il presidente del club irpino ha fatto il punto sull'evoluzione dei negoziati: "Mi hanno chiesto garanzie per il futuro. Cioè non solo venderei la società a zero, ma dovrei sopperire a eventuali sopravvenienze passive, sottolineo eventuali, con delle fideiussioni personali. Quindi verrà Gravina in società, ad Avellino, a parlare con me e gli dirò quali sono le situazioni che mi vedono ancora perplesso su questo passaggio."

Stretta attualità ma non solo. Ed ecco un affondo sulla querelle “Partenio-Lombardi”: "Fate una trasmissione invitando noi e il Comune. Voglio un dibattito pubblico in modo da dirci le cose come stanno. Siamo stanchi di sentire dire che l'Avellino è inadempiente".

Domani, alle 21, sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming su www.ottochannel.tv speciale 0825 con il presidente Walter Taccone.

Clicca qui per vedere il servizio andato in onda nel TG News di 696 TV Otto Channel con gli stralci delle dichiarazioni rese nel corso della puntata (video tratto da Otto Channel.tv)