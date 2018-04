Avellino - Bari: Grosso recupera due pedine Ventiquattro calciatori convocati da Grosso, che dovrà fare a meno di Anderson e Brienza

di Marco Festa

Sono 24 i convocati del Bari per la sfida in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino. Rientrano Floro Flores e Basha, out Anderson e Brienza.

L'elenco dei 24 convocati (in ordine di numero di maglia).

Portieri: 1. Berardi, 12. Micai, 22. De Lucia, 34. Conti.

Difensori: 4. Sabelli, 6. D’Elia, 15. Cassani, 17. Marrone, 19. Balkovec, 32. Gyomber, 33. Empereur.

Centrocampisti: 7. Petriccione, 8. Basha, 14. Henderson, 21. Tello, 23. Iocolano, 31. Busellato.

Attaccanti: 9. Kozak, 11. Galano, 16. Improta, 18. Cissè, 24. Floro Flores, 27. Nenè, 29. Andrada.

Foto: fcbari1908.com