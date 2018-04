Alle 21 speciale 0825 sul canale 696: ospite Walter Taccone Il presidente dell'Avellino a tutto campo sul momento in casa biancoverde e sul futuro del club

Pasqua biancoverde. Questa sera alle 21 su Otto Channel (canale 696 del digitale terrestre) trentesimo appuntamento stagionale con "0825", rubrica di approfondimento totalmente dedicata all’U.S. Avellino. Ospite d'eccezione della trentesima puntata il presidente dell'U.S. Avellino Walter Taccone. Spazio a un'ampia presentazione di Avellino - Bari con un dettagliato focus sul delicato momento in casa biancoverde, le ultime sul futuro societario, e non solo. Nel corso della puntata sono state girate al presidente le domande pervenute per tempo sulla pagina facebook di Otto Channel, che ha risposto a tutti i quesiti che gli sono stati proposti.

Diretta streaming al link: www.ottochannel.tv/direttalive/