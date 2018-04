Avellino - Bari: le probabili formazioni Novellino lancia Vajushi dal primo minuto, Grosso rispolvera Galano nel tridente

di Marco Festa

Reazione o dimissioni. L'Avellino è a un bivio e con esso il tecnico Novellino. Il presidente Taccone, ospite di 696 TV Otto Channel nello speciale di 0825 andato in onda ieri sera, ha ribadito in maniera velata ma comprensibile che in caso di passo falso contro il Bari, per il mister di Montemarano, non dovrebbe esserci spazio per nuove vie di fuga. La classifica si è fatta preoccupante: lupi diciassettesimi con un solo punto di vantaggio sulla zona play out. Le prestazioni offerte sono state progressivamente impalpabili. Non resta allora che tirare fuori dal cilindro cuore e idee o il recupero della ventinovesima giornata si tramuterà in uno spartiacque critico per il futuro dei biancoverdi e del loro allenatore. Il tempo degli indugi è esaurito. Sul fronte del modulo e degli interpreti sarà un lupo formato assalto. Largo al 4-2-3-1. Davanti a Lezzerini è atteso il ritorno dal primo minuto di Marchizza sull'out sinistro e quello di Morero, al fianco di Ngawa, al centro della difesa, con il confermato Pecorini a completare la linea a quattro fungendo da terzino destro. In mediana D'Angelo non è al top e Di Tacchio è squalificato: chance per Moretti e De Risio. Cabezas, Asencio e Vajushi, all'esordio dal primo minuto, la batteria di trequartisti alle spalle dell'unica punta Ardemagni. Dall'altre parte del campo il 4-3-3 di Grosso, che vuole il balzo al quarto posto dei galletti. Nelle retrovie, fuori Anderson, dentro D’Elia. In mediana riecco Basha e in attacco Galano. È la partita della verità. Sul sintetico del “Partenio-Lombardi” non è più tempo di scampagnate.

Avellino - Bari: le probabili formazioni.

Stadio "Partenio-Lombardi" (ore 15)

Avellino (4-2-3-1): Lezzerini; Pecorini, Ngawa, Morero, Marchizza; Moretti, De Risio; Cabezas, Asencio, Vajushi; Ardemagni. A disp.: Casadei, Kresic, Migliorini, D’Angelo, Castaldo, Falasco, Molina, Morosini, Evangelista, Laverone, Rizzato, Wilmots. All.: Novellino.

Squalificati: Di Tacchio.

Diffidati: Castaldo, Falasco, Laverone.

Indisponibili: Bidaoui, Gavazzi, Iuliano, Lasik, Radu.

Ballottaggi: Morero - Kresic: 55% - 45%, De Risio - D’Angelo: 55% - 45%, Ardemagni - Castaldo: 51% - 49%, Asencio - Morosini: 55% - 45%.

Bari (4-3-3): Micai; Sabelli, Gyomber, Marrone, D’Elia; Tello, Basha, Henderson; Galano, Nenè, Improta. A disp.: Berardi, De Lucia, Petriccione, Kozak, Cassani, Cissè, Balkovec, Iocolano, Floro Flores, Andrada, Busellato, Empereur. All.: Grosso.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Henderson, Improta, Petriccione.

Indisponibili: Anderson, Brienza, Diakitè, Morleo, Oikonomou.

Ballottaggi: Basha - Petriccione: 55% - 45%.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini. Assistenti: Opromolla della sezione di Salerno e De Troia della sezione di Termoli. Quarto uomo: Viotti della sezione di Tivoli.