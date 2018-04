Taccone: "Radu? Potremmo chiedere i danni alla Nazionale" Il presidente fa chiarezza sull'infortunio del portiere, titolare con l'Under 21 della Romania

di Marco Festa

Nel corso dello speciale pasquale di 0825 andato in onda ieri sera su 696 TV Otto Channel, il presidente dell'Avellino, Walter Taccone, ha fatto chiarezza sulla situazione del portiere Iount Andrei Radu fugando i dubbi che si erano scatenati sul web per il mancato e prolungato impiego del portiere - ufficialmente infortunato ma titolare con l'Under 21 - degenerati al punto di ipotizzare la volontà del club irpino di fare in modo di non pagare all'Inter un presunto bonus legato alle presenze: "Probabilmente chiederemo i danni alla Nazionale rumena." - ha annunciato Taccone - "Ho parlato con l’avvocato Chiacchio, gli ho passato le notizie e i referti medici: Radu non era in condizione di giocare e lo abbiamo fatto presente alla Nazionale nel momento di assolvere all’obbligo di liberare il ragazzo perché convocato. Lo abbiamo fatto partire avvisando però che, secondo noi, non era in condizione di essere utilizzabile. Di tutta risposta non solo lo hanno mandato in campo, dove il ragazzo ha preso una botta che gli ha causato la frattura della dodicesima costola, ma lo hanno continuato a far giocare procurandogli una seconda contrattura muscolare. Ci hanno creato dei danni incredibili: il ragazzo ad Avellino non giocava perché non era nelle condizioni mediche di giocare. Quindi, lo abbiamo salvaguardato, anche per non fare brutte figure con l’Inter che ce lo ha prestato. La Nazionale lo ha messo in difficoltà."

