DIRETTA / Avellino - Bari: Castaldo rileva Ardemagni In diretta dal "Partenio-Lombardi" la gara valida per la ventinovesima giornata di Serie B

di Marco Festa

In diretta dal "Partenio-Lombardi" Avellino - Bari: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Avellino - Bari 1-0 (60')

Marcatore: pt 31' Vajushi.

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini; Pecorini, Kresic, Ngawa, Marchizza; Vajushi, D'Angelo, Moretti, Cabezas; Asencio; Ardemagni (13' st Castaldo). A disp.: Casadei, Migliorini, D’Angelo, Falasco, Morero, Molina, Morosini, De Risio, Laverone, Rizzato, Wilmots. All.: Novellino.

Bari (4-3-3): Micai; Sabelli, Gyomber, Marrone, Balkovec; Iocolano, Basha, Henderson; Galano, Nenè, Improta. A disp.: De Lucia, Conti, D'Elia, Petriccione, Kozak, Cassani, Cissè, Tello, Floro Flores, Andrada, Busellato, Empereur. All.: Grosso.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini. Assistenti: Opromolla della sezione di Salerno e De Troia della sezione di Termoli. Quarto uomo: Viotti della sezione di Tivoli.

Note: Ammonito Moretti per proteste. Angoli: 2-3. Recupero: pt 1'.

Secondo tempo:

13' - Cambio Avellino: Castaldo rileva Ardemagni.

10' - Henderson carica il destro: di poco a lato.

4' - Asencio in scivolata su cross basso di Ardemagni, palla sul fondo.

2' - Botta di Henderson, Lezzerini con la mano di richiamo sembra toccare e alzare sopra la traversa, ma in realtà il tocco è di un difensore: sugli sviluppi del corner fallo su Kresic.

1' - Si riparte senza cambi.

Primo tempo:

46' - Si va al riposo sul risultato parziale di 1-0. Gol al 31' di Vajushi.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Balkovec per Nené: colpo di testa leggermente alto sulla traversa, rischia l'Avellino. Poi Henderson verticalizza per Iocolano, che, seguito da Cabezas, si allunga il pallone sul fondo dopo aver tagliato alle spalle di Marchizza e saltato Lezzerini in uscita bassa.

41' - Punizione alta sulla traversa di Moretti.

38' - Il Bari restituisce la palla, scodellata dopo l'interruzione del gioco per permettere i soccorsi a Kresic, che si rialza.

37' - Ammonito Moretti per proteste ingenerate da uno scontro in area di rigore dopo cross di Balkovec smanacciato da Lezzerini. Il croato resta a terra.

32' - Sbaglia Vajushi, Sabelli si porta la palla sulla linea di fondo e mette dentro: pulisce l'area Pecorini.

31' - Avellino in vantaggio. Kresic ruba palla a centrocampo con un gran anticipo e scarica sull'out mancino per Vajushi: l'albanese rientra sul destro e piazza un tiro a giro chirurgico sul secondo palo, che s'insacca a mezza altezza alle spalle di Micai.

25' - Controllo difettoso di Ardemagni, se ne va in contropiede Iocolano: sinistro di un nulla sul fondo, scoccato poco prima dell'ingresso in area di rigore.

23' - Novellino inverte le fasce a Cabezas (ora a destra) e Vajushi (ora a sinistra).

22' - Moretti perde palla sulla trequarti irpina, cross dalla destra, Pecorini si rifugia in angolo di testa. Corner spazzato dalla difesa.

17' - Più Bari che Avellino dopo il primo quarto d'ora.

14' - Ancora Galano, che si libera e carica il sinistro: abbondantemente alto sulla traversa.

11' - Galano col mancino: Lezzerini respinge centralmente, allontana Kresic.

6' - Basha carica il destro dalla distanza, Lezzerini non ha problemi a neutralizzare la conclusione.

5' - Bari pericoloso: diagonale di Improta, Lezzerini respinge, la palla carambola su Nenè e torna sui piedi di Improta che però è in offside.

4' - Ardemagni anticipato all'ultimo istante da Micai, che si rifiguia in rimessa laterale.

1' - Partiti. Sgroppata di Vajushi, che mette dentro un bel pallone: la palla attraversa tutta l'area di rigore pericolosamente tutta l'area di rigore, ma non c'è nessun biancoverde pronto a correggerla in rete. Si salva il Bari.

0' - Buon pomeriggio dallo stadio "Partenio-Lombardi" dove è tutto pronto per il calcio d'inizio di Avellino - Bari, recupero della ventinovesima giornata di Serie B. Lupi col 4-4-1-1 che diventerà un 4-2-3-1 quando Vajushi (all'esordio dal primo minuto) e Cabezas avanzeranno in fase di possesso. Nel Bari dentro a sorpresa Balkovec e Iocolano. Ottocento tifosi pugliesi sugli spalti, va affollandosi anche la Curva Sud.