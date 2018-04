Grosso: "Vittoria meritatissima, complimenti al Bari" Il mister: "Sarebbe stato assurdo uscire da qui con zero punti"

Durante la trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto il tecnico del Bari Fabio Grosso, particolarmente soddisfatto non solo della vittoria maturata in extremis, ma anche e soprattutto per la prestazione dei suoi ragazzi: “Sarebbe stato veramente un peccato non vincere questa partita, sin dai primi minuti ho visto una squadra completamente diversa da quella di Ascoli: in quel caso i ritmi sono stati troppo bassi, oggi abbiamo creato i presupposti per passare in vantaggio denotando capacità di reazione dopo lo svantaggio. Sono molto contento della prestazione dei miei calciatori, negli spogliatoi all’intervallo ho detto ai miei ragazzi che avremmo dovuto continuare a giocare come stavamo facendo perché eravamo padroni del campo. L’Avellino è una buona squadra che si tirerà fuori da questa situazione di classifica, ma per noi era troppo importante trasformare in punti l’ottima prestazione che abbiamo fatto. E’ stato il successo del gruppo, ci sono valori tecnici e umani testimoniati dal fatto che anche chi entra dalla panchina riesce a fare la differenza”. Grosso prosegue: “Oggi è stata una partita ottima, abbiamo concesso zero al nostro avversario e perdere sarebbe stato ingiusto. C’è stata una ingenuità in occasione del gol del vantaggio dell’Avellino, ma in 90 minuti è impossibile non subire un tiro in porta. Sarebbe un errore parlare del calendario in modo sereno: Ascoli insegna che ogni partita va giocata come affrontassimo l’avversario più forte del campionato. Concetriamoci sulla Salernitana”.

Grosso parla dell'avversario: “Non sono stato sorpreso dall’atteggiamento tattico dell’Avellino. Loro hanno scelto di puntare su due punte che si muovevano molto impensierendo la nostra difesa. A centrocampo avevamo superiorità numerica, siamo stati bravissimi nell’arco di tutta la gara a non subire alcuna ripartenza. Siamo stati beffati sul loro gol, ma come ho detto prima può succedere in 95 minuti in un campo difficile di concedere qualcosa. Sono veramente contento della prestazione della mia squadra”. Infine sull'immediato futuro: “Sono contento per la prestazione e per la vittoria del Bari, non mi interessa particolarmente Parma-Palermo né diamo peso a queste voci di una possibile penalizzazione. Noi lavoriamo per migliorare e per far bene, sapendo che in estate e a gennaio il gruppo è stato rinnovato molto. In un campionato lungo ci possono stare alti e bassi, tocca a noi far sempre meglio”.

Marco Festa