Cissè: "L'Avellino è una buona squadra" L'attaccante bestia nera dei lupi: "Conta il risultato di squadra, ora sotto con la Salernitana"

di Gaetano Ferraiuolo

Anche l'anno scorso gelò il Partenio segnando un gol importante ai fini della classifica, stavolta si è ripetuto condannando virtualmente all'esonero il tecnico Novellino che, durante la sessione estiva del calciomercato, aveva fatto anche il suo nome per potenziare il reparto offensivo prima della firma di Asencio. Karamoko Cissè, determinante anche da subentrante ed elemento di spicco della rosa del Bari, è intervenuto nel corso della trasmissione OffSide in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) dichiarando quanto segue: "Anche l’anno scorso ho fatto gol in questo stadio entrando dalla panchina, ma la felicità deriva dalla vittoria e non dalla mia soddisfazione personale. Anche quando siamo andati in svantaggio non abbiamo mai pensato di perderla e abbiamo continuato a credere nel successo, nel primo tempo siamo stati in campo benissimo pagando a caro prezzo la loro unica azione. Durante le gare dobbiamo acquisire soltanto un pizzico di cattiveria in più, dopo l’1-1 di Nenè il mister ci ha chiesto di continuare ad attaccare per vincere. Il mio gol? Mi hanno detto che non era angolatissima la conclusione, ma quello che conta è che il pallone si è insaccato alle spalle del portiere che, forse, non lo ha visto partire. L’Avellino? Ha fatto la sua partita, hanno dato il massimo pur non mettendoci in grossa difficoltà. Hanno ottime individualità per la categoria, ma preferisco pensare alla mia squadra e alla battaglia che ci aspetta sabato prossimo contro la Salernitana”.

Sul mercato estivo e sulla possibilità di indossare la maglia dei lupi: “In estate ci sono state tante squadre che mi hanno richiesto, ma non so molto perché se ne occupa il mio procuratore. Sono stato a Benevento per due anni ed avevo grandissimo rispetto per la città e per la società, non so se effettivamente l’Avellino mi abbia chiamato perché a giugno ero a casa in Guinea. Evidentemente quella del Bari era la proposta più concreta”.

Clicca qui per vedere l'intervista a Karamoko Cissè nel post partita di Avellino - Bari 1-2 (video tratto da OttoChannel.tv)