Ardemagni e le corna: "Rabbia, ma chiedo scusa: gesto stupido" Pur riconoscendo l'istintività e il nervosismo, la società irpina prenderà provvedimenti

“Voglio chiedere scusa per il mio gesto inopportuno, visto da tutti al momento della sostituzione. Ho avuto un atteggiamento irrispettoso, dovuto al nervosismo, al fatto che non riesco a dare il meglio, a trovare il gol, che per un attaccante è tutto". Con una nota ufficiale, pubblicata dall'Avellino sulla pagina Facebook, l'attaccante biancoverde, Matteo Ardemagni, si è espresso così sul gesto delle "corna" all'uscita dal campo, durante la sostituzione: "Mi sono piovute addosso offese di ogni tipo da alcuni tifosi, ci tengo a sottolineare: da uno sparuto gruppo di persone in tribuna Montevergine. - ha affermato il calciatore tramite comunicato - Sempre le stesse insinuazioni sulla sfera personale, ogni volta che prendevo palla: non ci ho più visto e ho avuto una reazione sbagliata al momento di uscire. Non cerco giustificazioni ma nel momento in cui sono stati toccati, ripetutamente, alcuni tasti della mia persona, ho espresso tutta la mia rabbia in quello stupido gesto. Noi calciatori dobbiamo essere un esempio per i più giovani, così facendo ho mancato di rispetto anche alla società e ai miei compagni: chiedo scusa”.

Parole con firma Matteo Ardemagni a cui sono seguite le dichiarazioni ufficiali dell'Unione Sportiva Avellino: "La società, che da sempre fonda il proprio impegno sul rispetto ed i principi sportivi che devono essere condivisi da tutti i tesserati, pur riconoscendo l’istintività del gesto dovuta a un momento di nervosismo, prenderà provvedimenti nei confronti del calciatore".

Redazione Sport