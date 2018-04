Foscarini e lo staff, gli ultimi dettagli Domani conferenza stampa in diretta su OttoChannel

Claudio Foscarini è il nuovo allenatore dell'Avellino. La firma sul contratto con cui l'ex tecnico tra le altre di Livorno, Pro Vercelli e Cittadella si è legato al club biancoverde sino al prossimo 30 giugno è arrivata questa mattina. Dopo un colloquio telefonico tenuto nella serata di ieri con il presidente Taccone, il tecnico trevigiano, si è catapultato in città per limare i dettagli economici dell'intesa ed apporre il fatidico “nero su bianco”. Domani presentazione ufficiale alle ore 17:30 in diretta su 696 TV Otto Channel e primo allenamento per il mister scelto per trascinare fuori i biancoverdi dalla lotta per non retrocedere in attesa di conoscere il risultato del match di questo pomeriggio tra Brescia ed Entella: in caso di successo dei liguri i lupi scivolerebbero in zona play out. È nel contempo arrivata l'ufficialità dell'esonero di Walter Alfredo Novellino e del collaboratore tecnico Simone Tomassoli. Fatale, per il tecnico di Montemarano, la sconfitta casalinga col Bari ed un ruolino di marcia altamente negativo: una vittoria nelle ultime undici partite. Continueranno nel contempo a far parte dello staff tecnico l'attuale vice allenatore in seconda, Eduardo Imbimbo, che potrebbe ricoprire il ruolo lasciato vacante da Tomassoli, dato che con Foscarini sbarca all'ombra biancoverde Alessandro Turone, il preparatore dei portieri Carmine Amato e il preparatore atletico Alessandro Scaia. L'Avellino volta pagina e si prepara a battagliare per garantirsi la permanenza in categoria.

Marco Festa