Avellino-Italpol, Gravina: "Decisiva la prossima settimana" Intervista al direttore commerciale della Srl romana a un passo dall'acquisizione della società

Importante conferenza stampa questo pomeriggio per il possibile nuovo presidente dell'Avellino Gravina, direttore commerciale dell'azienda Italpol che ha approfondito il discorso con patron Taccone e potrebbe acquisire a breve il 90% del pacchetto azionario del club. Ecco le sue dichiarazioni: "E’ la seconda volta che vengo ad Avellino, le prime impressioni sono buone. Logicamente c’è da lavorare, se inizierà quest’avventura bisognerà fare le cose nel modo migliore. Ho voluto valutare in prima persona il materiale umano, sportivo e operativo che permette all’Avellino di andare avanti, sono soddisfatto di come sta procedendo questa trattativa e ritengo ci sia stato le condizioni per la fatidica fumata bianca. Non c’è nessun ostacolo, sto finendo di vedere le ultime carte e credo che nella prossima settimana ci sarà il momento decisivo. Il mio obiettivo è trasmettere serenità alla tifoseria, alla squadra e alla città: anzitutto salviamoci, poi dopo vediamo quello che succederà. Dietro le quinte noi stiamo lavorando, stiamo ricevendo le garanzie necessarie e tutto fila per il meglio”. Gravina prosegue: “Taccone è la persona che sta portando avanti l’Avellino, io ho semplicemente dato un supporto per questi pagamenti che ci sono stati tramite sponsorizzazione. E’ un mese e mezzo che la trattativa va avanti, ci sono professionisti di un certo livello coinvolti in questa operazione. Ora c’è da stringere i tempi, la prossima settimana vedremo di chiudere: la giornata di oggi è stata positiva, non dico altro. Per il resto speriamo che l’Avellino raggiunga la salvezza, è fondamentale mantenere la categoria. So che i tifosi stanno soffrendo, non è possibile che una rosa superiore alla media si ritrovi in lotta per non retrocedere”.

Gravina fa capire che ci sarà un programma ambizioso, ma intende mantenere i piedi per terra per non distogliere l'attenzione generale dal primo obiettivo stagionale, ovvero la salvezza: “Un’azienda come la nostra vuole partire da un palcoscenico importante come la serie B. Non mi piace nascondermi dietro un dito, devo verificare le ultime cose e approfondire il caso Catanzaro. La salvezza resta l’obiettivo principale. Quanto ai dettagli societari, le percentuali sono sempre quelle e stiamo riflettendo con Taccone: che sia l’80% o il 90% poco importa, il mio gruppo prenderà la maggioranza delle quote.A me piace conoscere le persone che lavorano per l’Avellino, capire cosa possano dare alla società e al club sperando che si crei la giusta empatia. Noi siamo un’azienda strutturata in una certa maniera e in tutto quello che facciamo ci piace distinguerci per organizzazione: anche all’Avellino, se tutto andrà come deve andare, ci sarà la stessa mentalità. L’Italpol Vigilanza ha dimostrato di saper lavorare, operiamo a Napoli, in Sardegna, in Lombardia e nel Lazio. La famiglia Gravina fa altre cose. Oggi era giusto interagire anche con la stampa per fare il punto della situazione. Parlare di obiettivi è prematuro: la squadra si salvi sul campo, successivamente presenteremo i nostri programmi alla stampa e alla tifoseria. Batterò molto sul concetto di organizzazione, solo così si possono ottenere i risultati. Non sarebbe giusto fare promesse o proclami: se entreremo in società saremo ancora più chiari nel rispetto dei tifosi che aspettano risposte”.

PER ASCOLTARE L'INTERVISTA CLICCA QUI

Marco Festa