Anticipi e posticipi fino alla 40ª: novità per l'Avellino Sorpresa per il turno del primo maggio che vedrà impegnate le formazioni di Serie B

di Carmine Quaglia

La Lega B ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi del torneo cadetto fino alla quarantesima giornata. L'Avellino vivrà il primo maggio in campo: al Partenio-Lombardi, i lupi ospiteranno il Cittadella con calcio d'inizio alle 12.30 (il turno infrasettimanale del primo maggio reca l'orario delle 15 per le gare che non figurano con ruolo di anticipo e posticipo). Sarà l'occasione per il neo-tecnico biancoverde, Claudio Foscarini, di ritrovare il suo passato (l'allenatore trevigiano ha allenato il club veneto dal 2005 al 2015.

Ecco il calendario dell'Avellino fino alla 40ª giornata

34ª: lunedì 9/4 ore 20.30, Avellino-Perugia

35ª: sabato 14/4 ore 15, Entella-Avellino

36ª: martedì 17/4 ore 20.30, Avellino-Frosinone

37ª: sabato 21/4 ore 15, Palermo-Avellino

38ª: sabato 28/4 ore 15, Carpi-Avellino

39ª: martedì 1/5 ore 12.30, Avellino-Cittadella

40ª: sabato 5/5 ore 15, Ascoli-Avellino

Il comunicato con gli anticipi dalla 17ª alla 19ª di ritorno

17ª giornata di ritorno

venerdì 27/4 ore 19: Venezia-Palermo

venerdì 27/4 ore 21: Bari-Entella

18ª giornata di ritorno

lunedì 30/4 ore 20.30: Palermo-Bari

martedì 30/4 ore 12.30: Avellino-Cittadella

martedì 30/4 ore 18: Perugia-Salernitana

19ª giornata di ritorno

domenica 6/5 ore 17.30: Cesena-Parma

lunedì 7/5 ore 20.30: Empoli Cremonese