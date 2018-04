Avellino, per Foscarini due dubbi improvvisi Alle 10.30, sul canale 696 TV OttoChannel, la conferenza stampa pre-gara del tecnico biancoverde

di Carmine Quaglia

E' proseguita in serata, con inizio alle 19.30, la preparazione dell'Avellino e la seduta del venerdì riserva due dubbi improvvisi per il neo-tecnico biancoverde, Claudio Foscarini. Confermate le indisponibilità di Davide Gavazzi, Rino Iuliano, Anton Kresic, Richard Lasik e Ionut Radu, solo lavoro differenziato per Soufiane Bidaoui con una corsa leggera, mentre l'allarme di impiego nel match con il Perugia è scattato per Bryan Cabezas e Armando Vajushi che apparivano in rampa di lancio per una maglia da titolare.

L'esterno offensivo ecuadoriano ha svolto una seduta ridotta per un leggero affaticamento al flessore della coscia sinistra, mentre l'albanese, a segno per il momentaneo vantaggio nel match con il Bari, ha chiuso anzitempo la seduta serale per una contusione al piede destro. I due calciatori del reparto offensivo irpino saranno valutati nelle prossime ore dallo staff tecnico e medico. In mattinata, alle 10.30, sarà ritorno in conferenza stampa per Foscarini che presenterà, in diretta sul canale 696 TV OttoChannel, il match di lunedì sera in cui l'Avellino sfiderà il Perugia.

I lupi riprenderanno la preparazione domani alle 17. Al termine della seduta, a 48 ore dal calcio d'inizio della sfida con i grifoni, scatterà il ritiro pre-gara. Rispetto al classico arrivo in albergo alla vigilia, questa volta l'Avellino si ritroverà in anticipo, già nella serata di domani: è la novità in avvio del nuovo ciclo tecnico.