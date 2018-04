Alle 21 "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel Per intervenire telefonicamente 0825 23743. Sms o tramite WhatsApp al 342 8725223

Il pareggio della Salernitana a Bari con il colpo di testa di Tuia a superare Micai e a concedere il punto ai granata. Le attese di Avellino-Perugia con l'esordio di Foscarini sulla panchina dei biancoverdi in zona rossa dopo i risultati del pomeriggio. Tutto nell'appuntamento classico del sabato sera per il canale 696 TV OttoChannel. Torna "Derby Serie B": il via, come sempre in diretta, alle 21. Conduce Carmine Quaglia. Ospiti Maurizio Grillo, Annibale Discepolo e Vito Giordano. Telespettatori protagonisti. Chiama in diretta al numero 0825/23743, per i messaggi sms, whatsapp e whatsapp audio al numero 342/8725223. Vi aspettiamo.

Redazione Sport