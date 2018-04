Foscarini: "Se a Palermo vai per difenderti, perdi la partita" Il tecnico dell'Avellino: "In campo per i 3 punti. Asencio? Ha chiesto scusa. Il modulo? Vedremo"

di Gaetano Ferraiuolo

Conferenza stampa prepartita per il tecnico dell’Avellino Claudio Foscarini, dispiaciuto per la sconfitta di martedì scorso con il Frosinone, ma convinto che il lavoro svolto in queste settimane permetterà di raggiungere l’obiettivo: “Domani è fondamentale fare punti, in questo siamo incerottati però dobbiamo fare risultato. Ho intravisto segnali importanti, sia sul campo sia negli allenamenti. Sappiamo giocare a calcio, questo servirà per coniugare vittorie e prestazioni. Non c’è stato molto tempo per concentrarci su alcune situazioni che ci stanno penalizzando, ma nonostante la sconfitta con il Frosinone e sono fiducioso, anche perché a breve rientrerà qualche calciatore di spessore che ci darà una grossa mano. Il miglioramento va fatto sulla lettura dei singoli episodi, in fase difensiva deve esserci la stessa cattiveria agonistica che abbiamo quando attacchiamo. Ho rivisto la partita di martedì, sui gol subiti eravamo schierati bene, ma siamo stati troppo ingenui. A me tocca lavorare sulla testa del calciatore, non tanto sul sistema di gioco”.

Foscarini prosegue: “L’idea di cercare delle variabili l’ho sempre avuta dal primo giorno, il 4-4-2 si può sviluppare in diversi modi e qualcosa stiamo provando in queste settimane. Non c’è molto tempo per approfondire certi concetti sul campo per trasmettere con chiarezza i dettami ai giocatori, non è da escludere che domani si possa aggiungere un centrocampista in più”.

Secondo Foscarini la partita di domani sarà decisa dall'atteggiamento: “Siamo una squadra che si deve salvare e c’è poco da gestire. La partita l’abbiamo preparata in pochi giorni e spero di aver creato i presupposti per fare una buona fase difensiva senza dimenticare che si scende in campo per vincere. Non posso andare a Palermo pensando soltanto a gestire, darei un segnale negativo alla squadra e perderemmo sicuramente la partita. La mentalità positiva si acquisisce anche andando al Barbera giocandocela alla pari, poi vedremo quello che succederà”.

Sull'infermeria e sulle condizioni di alcuni calciatori che stanno gradualmente rientrando in gruppo: “Morosini e Gavazzi martedì sera sono stati gettati nella mischia in un momento di difficoltà, per chi entra dalla panchina proprio quando la squadra si abbassa diventa complicato incidere. Possono fare di più, ma martedì sera fa poco testo perché l’Avellino era in flessione”.

Ancora sull'aspetto tattico: “Stiamo lavorando anche grazie all’ausilio delle immagini, purtroppo il tempo non mi ha aiutato perché ci sono state tante partite ravvicinate. La mia sensazione è che i ragazzi mi seguano, ma ho visto miglioramenti sia in difesa, sia nella circolazione della palla, sia nelle marcature. Sono sfumature che un allenatore nota, sono segnali positivi che mi fanno piacere e la partita mi darà il confronto per capire dove lavorare e migliorare. Palermo pieno di defezioni? Mal comune mezzo gaudio, preferisco non piangermi addosso e caricare chi ho a disposizione”.

In settimana si è parlato molto della reazione di Asencio al momento della sostituzione. Foscarini fa il pompiere e risponde con esperienza ed eleganza: “Asencio ha ammesso di aver sbagliato, era un po’ nervoso per una frase che gli avevo detto. È una parentesi che si è aperta e successivamente chiusa, è tutto dimenticato. È un nome importante in questa piazza, lui si sente di voler dare tanto, ma è ancora molto giovane e in qualche comportamento può anche sbandare. Non è cattiveria, è ingenuità e dobbiamo lavorare per aiutarlo a crescere sotto tutti i punti di vista”.

Infine sulla probabile formazione: “Molina può tornare utile anche da mezz’ala, ma io lo preferisco esterno. Quando ha la fascia ha un riferimento più importante rispetto a quando agisce centralmente, teoricamente può giocare anche in un tridente. Nel 4-3-3 ha giocato spesso alto nella sua carriera e con buoni risultati. È difficile che domani parta insieme a Cabezas e Vajushi, bisogna trovare degli equilibri in fase difensiva prima di schierare tanti giocatori offensivi".

Clicca qui per vedere la conferenza stampa integrale di Claudio Foscarini alla vigilia di Palermo - Avellino: rivivi la diretta di 696 TV Otto Channel (video tratto dalla pagina facebook del canale 696)