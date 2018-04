DIRETTA / Palermo - Avellino: Foscarini passa al 4-2-3-1 Dallo stadio "Barbera" la gara valida per la trentasettesima giornata di Serie B

di Marco Festa - Inviato a Palermo

Dallo stadio "Babera" Palermo - Avellino. Segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Palermo - Avellino 1-0 (25')

Marcatore: pt 9' Coronado (rig.)

Palermo (3-5-1-1): Pomini; Struna, Bellusci, Rajikovic; Rispoli, Chochev, Murawski, Coronado, Aleesami; Trajkovski; La Gumina. A disp.: Maniero, Posavec, Accardi, Moreo, Rolando, Paula Da Silva, Fiordilino, Fiore, Santoro, Ingegneri. All.: Tedino.

Avellino (4-3-3): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Morero, Marchizza; Gavazzi, Di Tacchio, De Risio; Molina, Ardemagni, Vajushi. A disp.: Radu, Casadei, Moretti, Kresic, Migliorini, Morosini, Asencio, Cabezas, Wilmots. All.: Foscarini.

Arbitro: Giua della sezione di Olbia. Assistenti: Colella della sezione di Crotone e Lanotte della sezione di Barletta. Quarto uomo: Dionisi della sezione di L'Aquila.

Note: Angoli: 2-0.

Primo tempo:

18' - L'Avellino passa al 4-2-3-1 con Gavazzi alle spalle di Ardemagni più Molina e Vajushi sulle corsie laterali. Gavazzi stava soffrendo tantissimo Coronado nelle vesti di mezzala.

14' - Avellino vicino al pareggio: Vajushi sfonda e tocca all'indietro per Gavazzi che calcia di prima intenzione di piatto, Rajikovic mura la conclusione, Molina spara alto a porta vuota. Protestano i lupi, che invocano un rigore, ma Giua lascia correre.

12' - De Risio prova a sfondare a sinistra, ma si allunga il pallone con un dribbling: rimessa dal fondo per il Palermo.

9' - Palermo in vantaggio. Botta centrale di Coronado, Lezzerini la sfiora coi piedi ma capitolo.

8' - Calcio di rigore per il Palermo. Morero atterra Rispoli sugli sviluppi del calcio d'angolo concesso in precedenza. Giua indica il dischetto. Coronado sul punto di battuta.

7' - Angolo per il Palermo, lo conquista Coronado.

6' - Coronado: alto sulla traversa.

5' - Fallo di Morero su Muravski. Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, posizione defilata sulla destra, per il Palermo.

4' - Coronado dentro con l'sterno destro, la palla attraversa tutta l'area di rigore: brivido per l'Avellino

2' - Di Tacchio entra con decisione su Coronado. Salta in piedi la panchina del Palermo. Richiamo verbale dell'arbitro Giua per il centrocampista dei biancoverdi. Gioco fermo per i soccorsi del caso al fantasista rosanero.

1' - Partiti.

0' - Tutto pronto per il calcio di inizio di Palermo - Avellino: scambio di gagliardetti tra Ardemagni e Rispoli.

0' - Buon pomeriggio dallo stadio "Renzo Barbera" di Palermo dove è tutto pronto per il calcio d'inizio di Palermo - Avellino, valida per la trentasettesima giornata di Serie B. Sono arrivate le formazioni ufficiali. L'Avellino, come ipotizzato alla vigilia, cambia il modulo: 4-3-3 con Molina, Ardemagni e Vajushi a comporre il tridente. D'Angelo ha svolto un provino: esito negativo, va in tribuna. In mediana spazio a Gavazzi da mezzala destra. Nel Palermo tutto confermato: La Gumina supportato da Trajkovski là davanti nel 3-5-1-1 di Tedino.