ESCLUSIVA - Palermo-Avellino 3-0: il commento di Di Tacchio Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del centrocampista dei biancoverdi

di Carmine Quaglia

"Da una parte possiamo guardare a quello che abbiamo fatto di positivo oggi, ma abbiamo subito l'avversario: adesso la classifica si è fatta difficile, ma dovremo uscirne subito a partire dalla trasferta di Carpi". Queste le considerazioni, dopo Palermo-Avellino 3-0, di Francesco Di Tacchio, in esclusiva per 696 TV OttoChannel nel corso di OffSide: "Abbiamo creato più del solito. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - In avvio dei tempi abbiamo subito una rete e questo dovremo superarlo. Dobbiamo lavorarci senza cercare alibi. Sappiamo che a Carpi sarà una gara importante in cui avremo molto in gioco, più degli avversari. Da quando è arrivato Foscarini questo è il primo approccio errato in una gara e sarà tema di discussione nella prossima settimana".

Sul 4-3-3 e il suo ruolo: "Quello davanti alla difesa è il mio ruolo. Non sono un regista puro, cerco di essere un interditore che libera subito sulle linee di passaggio e gioca facile nel possesso. Ora ci tocca guardare avanti, provando a ripartire dagli aspetti positivi analizzando davvero quello ci è mancato".

