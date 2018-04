Palermo-Avellino 3-0: il commento di Foscarini Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del tecnico dei biancoverdi

di Carmine Quaglia

"Mi sono arrabbiato a fine partita. Abbiamo perso un'occasione oggi: il risultato è bugiardo". Queste le considerazioni, dopo Palermo-Avellino 3-0, di Claudio Foscarini, al canale 696 TV OttoChannel nel corso di OffSide: "Siamo stati poco cinici: abbiamo sparato a salve, con poca cattiveria. Non può mancare la solidità difensiva e abbiamo concesso troppi errori agli avversari e a Palermo non puoi permetterlo. - ha spiegato il tecnico biancoverde - L'Avellino delle sfide con il Frosinone, con il Perugia poteva strappare un risultato positivo qui. Mi auguro che serva da lezione. Mi sembrava rigore quello concesso al Palermo, ma anche quello non concesso a noi. Gli episodi, però, diventano a tuo favore se te lo chiami. Oggi non abbiamo superato la prova di maturità".

Sul modulo di partenza, il 4-3-3, e il cambio in corso: "La combinazione con Molina non mi piaceva. Ho preferito cambiare: ho visto difficoltà sui riferimenti. Con Gavazzi forse dietro Ardemagni abbiamo trovato maggior equilibrio. Matteo (Ardemagni, ndr) è stato positivo per determinazione e impegno. Un pizzico di buona sorte occorre: si sta prolungando il suo digiuno e credevo potesse sbloccarsi. E' rimasto anche troppo solo in alcune occasioni".

