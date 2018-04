Palermo-Avellino 3-0: il commento di Gavazzi Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del centrocampista dei biancoverdi

di Carmine Quaglia

"Abbiamo iniziato male. Sono andati in vantaggio e non riuscivamo a prendere le distanze". Queste le considerazioni, dopo Palermo-Avellino 3-0, di Davide Gavazzi, al canale 696 TV OttoChannel nel corso di OffSide: "Con il passare dei minuti siamo cresciuti, ma gli errori commessi ci hanno condizionato per tutta la gara. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Forse non sono nelle migliori condizioni. Puntiamo a riprenderci tutti, dovremo dare il massimo per le gare decisive. Dovremo guardare a noi: commettiamo qualche errore di troppo, da superare per correre di più".

Sulla quota da raggiungere per la conferma in B: "Non abbiamo definito una quota salvezza. So solo che dovremo guardare a noi, di gara in gara. Quando si lavora in maniera diversa, abbiamo capito subito quello che cercava da noi il nuovo tecnico. Abbiamo iniziato bene, dobbiamo trovare altri spunti per migliorare e crescere insieme. Dobbiamo cancellare subito gli errori per andare con più concentrazione e decisione a Carpi".

Clicca qui (a breve) per vedere l'intervista integrale rilasciata dal centrocampista dei biancoverdi nel corso di "Off Side Serie B" (video tratto da ottochannel.tv)