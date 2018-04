Alle 21 "Derby Serie B" sul canale 696 TV Otto Channel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

Il doppio ko per le squadre campane. L'Avellino esce sconfitto dal Renzo Barbera di Palermo con il risultato di 3-0. Coronado, La Gumina e Trajkovski per il ko in Sicilia ed il solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. La Salernitana cade in casa contro il Cittadella: Schenetti con doppietta e Salvi che sbaglia anche un rigore per il 3-1 dei veneti all'Arechi. Tutto nel nuovo appuntamento con "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel, in diretta dalle 21, con Carmine Quaglia, in compagnia di Maurizio Grillo, Annibale Discepolo e Angelo Ferraro, per il commento del turno di campionato. Telespettatori come sempre protagonisti: chiama in diretta al numero 0825/23743, messaggi sms, whatsapp e whatsapp audio al 342/8725223. Vi aspettiamo.

Redazione Sport