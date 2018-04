Avellino, sotto col Carpi. E spunta il premio salvezza Taccone a 696 TV: "Il mio ultimo regalo da presidente. Italpol? Se vinciamo sabato si chiude"

di Marco Festa

Una classifica da brividi dopo i successi per 3-2 della Ternana e del Pescara rispettivamente al Curi, contro il Perugia, e all'Adriatico, contro lo Spezia. Sarà dura lotta per non retrocedere fino all'ultima giornata per l'Avellino, che, nonostante tutto, ha ancora il prorpio destino tra le sue mani. Un concetto ribadito con forza ieri sera, nel corso di 0825, da Walter Taccone: "Per il momento non siamo nei play out, non ci siamo mai stati e credo che non ci finiremo. Abbiamo cinque partite difficili, ma tutte con squadre alla nostra portata. Saremo artefici delle nostre fortune o delle nostre sfortune, io credo delle nostre fortune."

Il presidente non ha nascosto la volontà di voler garantire un premio salvezza alla squadra: "Andrò in settimana a parlare con i ragazzi. Vedrò di stimolarli ancora di più facendo qualche piccolo sacrificio personale. Potrebbe essere l'ultimo regalo che farò ai miei ragazzi da presidente."

E quell'ultimo regalo, detto a mezza bocca, è ovviamente indicativo della svolta societaria sempre più vicina, con l'ammissione dell'intesa per la cessione della maggioranza all'Italpol Vigilanza, salvezza permettendo, e un clamoroso retroscena: "C'è un'intesa con l'Italpol? Assolutamente sì. Se vinciamo a Carpi, pur non essendo salvi, ho l'impressione che potremmo sederci a un tavolo e chiudere. In ogni caso ho delle sponde che mi dovrebbero consentire, disgraziatamente non dovessimo chiudere con l'Italpol, di fare una trattativa con altre persone. Si tratta di una cordata spagnola."

Ma per il momento la priorità è il campo. Alle 15 la ripresa degli allenamenti in vista della cruciale trasferta di Carpi.

