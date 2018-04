Verso Carpi-Avellino, ecco l'arbitro del match al "Cabassi" Sabato alle 15 la sfida in terra emiliana per la diciassettesima giornata di ritorno

di Carmine Quaglia

La gara tra il Carpi e l'Avellino, in programma sabato alle 15 allo Stadio "Sandro Cabassi", valida per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie B sarà diretta dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Bilancio di una vittoria e una sconfitta in stagione con il fischietto romagnolo per l'Avellino (1-0 con la Pro Vercelli, 1-2 con il Bari). Proprio la sfida con i galletti ha chiuso la striscia positiva con Rapuano (bilancio complessivo di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, quella con i pugliesi ha determinato l'esonero di Walter Alfredo Novellino). Rapuano sarà coadiuvato dagli assistenti Margani e Pagnotta. Il quarto uomo sarà Marini.